Опублікували календар матчів луцької «Волині» у першому колі

Професіональна футбольна ліга ухвалила календар змагань на наступний рік. Перший матч луцька «Волинь» зіграє у Кропивницькому проти «Зірки».Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.Жеребкування турів Першої ліги довелося проводити за резервним варіантом: у змаганнях другого за рангом дивізіону чемпіонату України візьме участь 16 команд.Згідно з календарем, «Волинь» розпочне першість виїзним матчем проти кропивницької «Зірки». Базова дата проведення матчів першого туру чемпіонату – 21 липня (субота). А перший домашній поєдинок команда проведе у другому турі – проти харківського «Металіста-1925» (орієнтовна дата проведення матчу – 29 липня).Далі на підопічнихчекатиме дві виїзні гри – проти дебютантів Першої ліги з «Агробізнесу» (Волочиськ) та краматорського «Авангарду».Повністю календар першого кола чемпіонату для «Волині» виглядає наступним чином:1 тур (21 липня): Зірка – ВОЛИНЬ2 тур (29 липня): ВОЛИНЬ – Металіст-19253 тур (4 серпня): Агробізнес – ВОЛИНЬ4 тур (12 серпня): Авангард – ВОЛИНЬ5 тур (18 серпня): ВОЛИНЬ – Суми6 тур (26 серпня): Дніпро-1 – ВОЛИНЬ7 тур (1 вересня): ВОЛИНЬ – Оболонь-Бровар8 тур (9 вересня): Кобра – ВОЛИНЬ9 тур (15 вересня): ВОЛИНЬ – Балкани10 тур (22 вересня): Інгулець – ВОЛИНЬ11 тур (30 вересня): ВОЛИНЬ – Прикарпаття12 тур (6 жовтня): Колос – ВОЛИНЬ13 тур (13 жовтня): ВОЛИНЬ – Миколаїв14 тур (21 жовтня): Рух – ВОЛИНЬ15 тур (27 жовтня): ВОЛИНЬ – Гірник-СпортНагадаємо, що наразі «Волинь» перебуває на другому навчально-тренувальному зборі на Закарпатті. Там команда встигла провести два спаринги, у яких поступилася ФК «Львову» (3:4) та МФК «Миколаєву» (0:2). У рамках збору «Волинь» проведе ще два спаринги, наступний з яких відбудеться 11 липня проти угорської «Кішварди». А 15 липня команда планує повертатися додому та завершувати підготовку до сезону.