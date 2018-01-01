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Опублікували календар матчів луцької «Волині» у першому колі

Опублікували календар матчів луцької «Волині» у першому колі
Професіональна футбольна ліга ухвалила календар змагань на наступний рік. Перший матч луцька «Волинь» зіграє у Кропивницькому проти «Зірки».

Про це повідомляє прес-служба луцького ФК.

Жеребкування турів Першої ліги довелося проводити за резервним варіантом: у змаганнях другого за рангом дивізіону чемпіонату України візьме участь 16 команд.

Згідно з календарем, «Волинь» розпочне першість виїзним матчем проти кропивницької «Зірки». Базова дата проведення матчів першого туру чемпіонату – 21 липня (субота). А перший домашній поєдинок команда проведе у другому турі – проти харківського «Металіста-1925» (орієнтовна дата проведення матчу – 29 липня).

Далі на підопічних Андрія Тлумака чекатиме дві виїзні гри – проти дебютантів Першої ліги з «Агробізнесу» (Волочиськ) та краматорського «Авангарду».

Повністю календар першого кола чемпіонату для «Волині» виглядає наступним чином:

1 тур (21 липня): Зірка – ВОЛИНЬ
2 тур (29 липня): ВОЛИНЬ – Металіст-1925
3 тур (4 серпня): Агробізнес – ВОЛИНЬ
4 тур (12 серпня): Авангард – ВОЛИНЬ
5 тур (18 серпня): ВОЛИНЬ – Суми
6 тур (26 серпня): Дніпро-1 – ВОЛИНЬ
7 тур (1 вересня): ВОЛИНЬ – Оболонь-Бровар
8 тур (9 вересня): Кобра – ВОЛИНЬ
9 тур (15 вересня): ВОЛИНЬ – Балкани
10 тур (22 вересня): Інгулець – ВОЛИНЬ
11 тур (30 вересня): ВОЛИНЬ – Прикарпаття
12 тур (6 жовтня): Колос – ВОЛИНЬ
13 тур (13 жовтня): ВОЛИНЬ – Миколаїв
14 тур (21 жовтня): Рух – ВОЛИНЬ
15 тур (27 жовтня): ВОЛИНЬ – Гірник-Спорт

Нагадаємо, що наразі «Волинь» перебуває на другому навчально-тренувальному зборі на Закарпатті. Там команда встигла провести два спаринги, у яких поступилася ФК «Львову» (3:4) та МФК «Миколаєву» (0:2). У рамках збору «Волинь» проведе ще два спаринги, наступний з яких відбудеться 11 липня проти угорської «Кішварди». А 15 липня команда планує повертатися додому та завершувати підготовку до сезону.


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Теги: футбол, Волинь
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