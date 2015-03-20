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На Гряді чоловік обікрав автомобіль

На Гряді чоловік обікрав автомобіль
В урочищі Гряда, що поблизу Шацька, невідомий чоловік обікрав автомобіль Mercedes Vito.

Сума завданих збитків — 14 тисяч гривень, - пише Шацьке відділення поліції.

Інцидент трапився вночі. Невідомий чоловік скористався тим, що у мінівені були незамкнені дверцята та викрав звідти резиновий човен, рибальські спінінги, мобільний телефон марки Samsunh та долари США, чим заподіяла майнової школи на суму 14 000 грн.

Слідчі внесли матеріали до ЄРДР за ст. 185 КК України (крадіжка). Правопорушник розшукується.

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Теги: крадіжка, автомобіль, Волинь, Гряда
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