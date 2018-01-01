На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки





Інцидент трапився в кінці червня, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.



Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.



Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.



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