На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки
Сьогодні, 11:37
У Рожищі 62-річний чоловік під час сварки побив власну дружину. Внаслідок отриманих травм 58-річна жінка померла.
Інцидент трапився в кінці червня, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Інцидент трапився в кінці червня, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.
Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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