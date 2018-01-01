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На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки

На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки
У Рожищі 62-річний чоловік під час сварки побив власну дружину. Внаслідок отриманих травм 58-річна жінка померла.

Інцидент трапився в кінці червня, - повідомляє прес-служба ГУНП у Волинській області.

Поліцейські затримали правопорушника в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.

Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
На Волині чоловік до смерті побив дружину під час сварки

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Теги: вбивство, Волинь, поліція, Рожище
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