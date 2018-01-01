У селах поблизу Луцька встановлюють вуличні ліхтарі





Про це написала на сторінці у Олена Твердохліб.



"Проводимо встановлення вуличного освітлення в с.Милуші - вул.Л.Українки,Хмельова (вартість 141 586 грн.)

с.Милушин -вул.Хутірська (вартість 71 732грн.)

с.Милуші - вул.Гагаріна (вартість 143 293 грн.)

с.Княгининок -вул.Соборна 109,110а,110б,110в (вартість 78 671 грн.)

с.Княгининок -вул.Інтернатська,Миру (вартість 131 393 грн.), - йдеться у дописі.



Зокрема зазначається, що роботи плануються виконати до кінця серпня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Княгининівської ОТГ встановлюють вуличне освітлення.Про це написала на сторінці у facebook голова громади"Проводимо встановлення вуличного освітлення в с.Милуші - вул.Л.Українки,Хмельова (вартість 141 586 грн.)с.Милушин -вул.Хутірська (вартість 71 732грн.)с.Милуші - вул.Гагаріна (вартість 143 293 грн.)с.Княгининок -вул.Соборна 109,110а,110б,110в (вартість 78 671 грн.)с.Княгининок -вул.Інтернатська,Миру (вартість 131 393 грн.), - йдеться у дописі.Зокрема зазначається, що роботи плануються виконати до кінця серпня 2018 року.

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