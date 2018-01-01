На Одещині жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні
Сьогодні, 14:29
У Подільську, що на Одещині, жінка покинула свою новонароджену доньку на підвіконні пологового будинку.
поліція розшукує породіллю, - інформує Подільський відділ поліції в Одеській області.
Лікарі знайшли дитину на підвіконні. Вона була загорнута у пелюшки і ледве дихала. На жаль, дитина померла – реанімаційні заходи не допомогли.
Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті немовляти.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ – Залишення у небезпеці. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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поліція розшукує породіллю, - інформує Подільський відділ поліції в Одеській області.
Лікарі знайшли дитину на підвіконні. Вона була загорнута у пелюшки і ледве дихала. На жаль, дитина померла – реанімаційні заходи не допомогли.
Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті немовляти.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ – Залишення у небезпеці. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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