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На Одещині жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні

На Одещині жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні
У Подільську, що на Одещині, жінка покинула свою новонароджену доньку на підвіконні пологового будинку.

поліція розшукує породіллю, - інформує Подільський відділ поліції в Одеській області.

Лікарі знайшли дитину на підвіконні. Вона була загорнута у пелюшки і ледве дихала. На жаль, дитина померла – реанімаційні заходи не допомогли.

Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті немовляти.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ – Залишення у небезпеці. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Теги: немовля, жінка, розшук, Одещина
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