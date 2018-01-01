На Одещині жінка кинула немовля вмирати на підвіконні у лікарні

У Подільську, що на Одещині, жінка покинула свою новонароджену доньку на підвіконні пологового будинку.поліція розшукує породіллю, - інформує Подільський відділ поліції в Одеській області.Лікарі знайшли дитину на підвіконні. Вона була загорнута у пелюшки і ледве дихала. На жаль, дитина померла – реанімаційні заходи не допомогли.Поліцейські встановлюють причини та обставини смерті немовляти.За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 ККУ – Залишення у небезпеці. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.