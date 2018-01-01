Волинянка «спалилась» на вирощуванні маку





Заборонені до вирощування рослини направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - інформує ГУНП Волинської області.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувані за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 1,7 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 37-річної жительки села Підгородно Любомльського району правоохоронці виявили 270 рослин снодійного маку.Заборонені до вирощування рослини направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, - інформує ГУНП Волинської області.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувані за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 1,7 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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