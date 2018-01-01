У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 21:01
У Луцьку 51-річний місцевий житель обікрав жінку.
Зазначається, що чоловік поцупив у 82-річної пенсіонерки мобільний телефон «Nokia», - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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Зазначається, що чоловік поцупив у 82-річної пенсіонерки мобільний телефон «Nokia», - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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