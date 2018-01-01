У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон





Зазначається, що чоловік поцупив у 82-річної пенсіонерки мобільний телефон «Nokia», - інформує ГУНП у Волинській області.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.





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