вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон

У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
У Луцьку 51-річний місцевий житель обікрав жінку.

Зазначається, що чоловік поцупив у 82-річної пенсіонерки мобільний телефон «Nokia», - інформує ГУНП у Волинській області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, телефон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
7 топових весільних фотографів Луцька
«Камасутра», пістолети і картини: найоригінальніші вироби з шоколаду у Луцьку. ФОТО
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників
Сьогодні, 21:30
Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини
Сьогодні, 21:13
У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 21:01
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку У Луцьку на дитячому майданчику обікрали жінку
Сьогодні, 13:41
Горе-наречений: волинянин просто у залі урочистих подій поцупив телефон Горе-наречений: волинянин просто у залі урочистих подій поцупив телефон
04 липень, 23:11
У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого У Луцьку чоловік посеред вулиці викрав телефон у перехожого
16 червень, 11:26
У Володимирі-Волинському жінку обікрали посеред білого дня У Володимирі-Волинському жінку обікрали посеред білого дня
14 травень, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція розшукує 30-річного волинянина
Сьогодні, 21:52
 0
Думку лучан про роботу маршруток донесли до перевізників
Сьогодні, 21:30
 0
Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини
Сьогодні, 21:13
 0
У Луцьку чоловік поцупив у пенсіонерки телефон
Сьогодні, 21:01
 0
Муніципали продовжуть зносити паркани у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8