Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 15:12
У місті Кропивницький на чемпіонаті України з легкої атлетики три золоті медалі здобув вихованець Любешівської ДЮСШ Сергій Березюк.
Зазначається, що родом спортсмен із села Бихів Любешівського району, - пише газета Нове життя.
Так, учора, 11 липня, на дистанціях 1500 та 400 м з бігу Сергій здобув «золото», а сьогодні, 12 липня, був першим на дистанції 800 м.
Ці перемоги дали можливість Сергію Березюку відібратися на чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться цього року 20-26 серпня в Берліні.
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Зазначається, що родом спортсмен із села Бихів Любешівського району, - пише газета Нове життя.
Так, учора, 11 липня, на дистанціях 1500 та 400 м з бігу Сергій здобув «золото», а сьогодні, 12 липня, був першим на дистанції 800 м.
Ці перемоги дали можливість Сергію Березюку відібратися на чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться цього року 20-26 серпня в Берліні.
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