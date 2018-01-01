Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сергій Березюк.



Зазначається, що родом спортсмен із села Бихів Любешівського району, - пише газета



Так, учора, 11 липня, на дистанціях 1500 та 400 м з бігу Сергій здобув «золото», а сьогодні, 12 липня, був першим на дистанції 800 м.



Ці перемоги дали можливість Сергію Березюку відібратися на чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться цього року 20-26 серпня в Берліні.

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