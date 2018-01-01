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Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волинянин здобув три «золота» на чемпіонаті України з легкої атлетики
У місті Кропивницький на чемпіонаті України з легкої атлетики три золоті медалі здобув вихованець Любешівської ДЮСШ Сергій Березюк.

Зазначається, що родом спортсмен із села Бихів Любешівського району, - пише газета Нове життя.

Так, учора, 11 липня, на дистанціях 1500 та 400 м з бігу Сергій здобув «золото», а сьогодні, 12 липня, був першим на дистанції 800 м.

Ці перемоги дали можливість Сергію Березюку відібратися на чемпіонат Європи з легкої атлетики, який відбудеться цього року 20-26 серпня в Берліні.

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Теги: спорт, золото, перемога
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