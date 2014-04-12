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Розшукують злочинців, які ошукали волинян на понад 50 тисяч

Розшукують злочинців, які ошукали волинян на понад 50 тисяч
Поліцейські розшукують зловмисників, які ошукали волинян разом на понад 30 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

До луцьких поліцейських звернулася 33-річна мешканка району із заявою про те, що під приводом здачі житла на озері Світязь, яке вона бронювала через один із Інтернет-ресурсів, заволоділи її грошима в сумі 1 тис. грн.. Гроші жінка перерахувала через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

Ще одне повідомлення надійшло від 40-річної жительки району про те, що 31 червня невстановлена особа, яка назвалася працівником автомобільної компанії повідомила про виграш автомобіля «Hundasi Elantra», і шахрайським шляхом, під приводом оформлення необхідних документів для одержання транспортного засобу, заволоділа понад 13 тис. грн. Гроші потерпіла перерахувала через термінал самообслуговування на банківський рахунок.

Окрім того, минулої доби до Луцького відділу поліції надійшло три заяви про шахрайства. Так, 52-річний лучанин повідомив, що 11 липня близько по 9 годині невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального заволоділа його грошима в сумі 3,9 тис. грн. Гроші перерахував на номер мобільного телефону.

20-річного лучанина ошукали шахраї та заволоділи 20 тис. грн. під приводом продажу мотоцикла через мережу Інтренет. Гроші потерпілий перерахував через термінал самообслуговування на банківський рахунок зловмисників.

Шахраї під приводом здачі в оренду будинку в Причорноморському курорті «Кароліна-Бугаз», що в Одеській області, ошукали 36-річного лучанина. Зловмисники виманили в чоловіка понад 13 тис. грн. Гроші потерпілий перераказав через термінал самообслуговування на банківський рахунок шахраїв.

За цими фактами вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. А також проводяться заходи щодо встановленню осіб, причетних до скоєння цих злочинів і притягнення їх до відповідальності.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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Коментарі 1
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Шахраі вчать лохів ,а ще один придурок на дурняк машину захотів .Тільки поржати з таких телепнів можна .
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