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З притулку на Волині втік хлопець

З притулку на Волині втік хлопець
На Волині поліція розшукує 16-річного Покальчука Володимира Володимировича, мешканця міста Ковель.

Так, 11 липня до поліції надійшло повідомлення з притулку для дітей, що знаходиться в Рожищі, про те, що неповнолітній самовільно залишив заклад і місце його перебування невідоме, - інформує ГУНП Волинської області.

Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або на лінію служби «102».




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Теги: розшук, хлопець
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