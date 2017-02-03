З притулку на Волині втік хлопець
Сьогодні, 16:38
На Волині поліція розшукує 16-річного Покальчука Володимира Володимировича, мешканця міста Ковель.
Так, 11 липня до поліції надійшло повідомлення з притулку для дітей, що знаходиться в Рожищі, про те, що неповнолітній самовільно залишив заклад і місце його перебування невідоме, - інформує ГУНП Волинської області.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або на лінію служби «102».
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Так, 11 липня до поліції надійшло повідомлення з притулку для дітей, що знаходиться в Рожищі, про те, що неповнолітній самовільно залишив заклад і місце його перебування невідоме, - інформує ГУНП Волинської області.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформації з приводу місцезнаходження дитини, невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0669933581, 0685844011, (03368) 2-11-52, або на лінію служби «102».
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