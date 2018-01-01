Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пишуть



Обвинувачений, який є уродженцем Ставропольського краю Російської Федерації, у квартирі під час конфлікту з вдарив потерпілого кулаком в голову. Внаслідок отриманої закритої черепно-мозкової травми з гематомами та забоєм головного мозку, з розвитком набряку та набухання головного мозку чоловік помер через шість днів.



Росіянин свою вину визнав частково. Мовляв, проходив повз квартиру і побачив у вікні потерпілого. Той, мовляв, під час перебування на заробітках чіплявся до його дружини.



Вирішивши з'ясувати стосунки, він зайшов у квартиру, двері якої йому відчинила співмешканка вбитого. З його слів, у кухні, окрім потерпілого, перебувало ще двоє людей. Зокрема у відповідь на його претензії потерпілий встав і стояв навпроти нього. В цей час росіянин вдарив суперника кулаком в голову і пішов з квартири.



Незважаючи на часткове визнання винуватості, вина росіянина підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Росіянина, який вбив на Волині чоловіка через ревнощі, бо той чіплявся до його дружини на заробітках, засудили 8 років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини Обвинувачений, який є уродженцем Ставропольського краю Російської Федерації, у квартирі під час конфлікту з вдарив потерпілого кулаком в голову. Внаслідок отриманої закритої черепно-мозкової травми з гематомами та забоєм головного мозку, з розвитком набряку та набухання головного мозку чоловік помер через шість днів.Росіянин свою вину визнав частково. Мовляв, проходив повз квартиру і побачив у вікні потерпілого. Той, мовляв, під час перебування на заробітках чіплявся до його дружини.Вирішивши з'ясувати стосунки, він зайшов у квартиру, двері якої йому відчинила співмешканка вбитого. З його слів, у кухні, окрім потерпілого, перебувало ще двоє людей. Зокрема у відповідь на його претензії потерпілий встав і стояв навпроти нього. В цей час росіянин вдарив суперника кулаком в голову і пішов з квартири.Незважаючи на часткове визнання винуватості, вина росіянина підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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