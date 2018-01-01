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Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини

Росіянин позбавив життя волинянина за загравання до дружини
Росіянина, який вбив на Волині чоловіка через ревнощі, бо той чіплявся до його дружини на заробітках, засудили 8 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

Обвинувачений, який є уродженцем Ставропольського краю Російської Федерації, у квартирі під час конфлікту з вдарив потерпілого кулаком в голову. Внаслідок отриманої закритої черепно-мозкової травми з гематомами та забоєм головного мозку, з розвитком набряку та набухання головного мозку чоловік помер через шість днів.

Росіянин свою вину визнав частково. Мовляв, проходив повз квартиру і побачив у вікні потерпілого. Той, мовляв, під час перебування на заробітках чіплявся до його дружини.

Вирішивши з'ясувати стосунки, він зайшов у квартиру, двері якої йому відчинила співмешканка вбитого. З його слів, у кухні, окрім потерпілого, перебувало ще двоє людей. Зокрема у відповідь на його претензії потерпілий встав і стояв навпроти нього. В цей час росіянин вдарив суперника кулаком в голову і пішов з квартири.

Незважаючи на часткове визнання винуватості, вина росіянина підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами.

Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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Теги: смерть, Волинь
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