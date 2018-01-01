Лежала в калюжі крові: волинянин мало не вбив співмешканку
Сьогодні, 00:13
На Волині до семи років позбавлення волі засудили чоловіка, який мало не до смерті побив співмешканку.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду.
Нагадаємо, волинянин постав перед судом за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України. Із тексту вироку стали відомі деякі подробиці цього резонансного злочину.
Чоловік та жінка не змогли визначити долю грошей, отриманих на дітей. Тож виникла сварка. У літній кухні п’яний чоловік декілька разів вдарив співмешканку кулаками в голову. Коли вона впала, продовжив бити ногами.
Через годину, знову ж таки під час сварки, кривдник вдарив жінку вже ножем у груди. Після цього він кинув ніж у грубу.
За словами підсудного, уночі він прокинувся і побачив, що постраждала жінка лежить у калюжі крові і важко дихає. Після цього він побіг до сусідів викликати швидку. Але спочатку він передзвонив за порадою до матері. Лікарів викликав сусід, а підсудний благав його вичекати паузу, аби встигнути сісти на поїзд.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним і обрав покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду.
Нагадаємо, волинянин постав перед судом за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України. Із тексту вироку стали відомі деякі подробиці цього резонансного злочину.
Чоловік та жінка не змогли визначити долю грошей, отриманих на дітей. Тож виникла сварка. У літній кухні п’яний чоловік декілька разів вдарив співмешканку кулаками в голову. Коли вона впала, продовжив бити ногами.
Через годину, знову ж таки під час сварки, кривдник вдарив жінку вже ножем у груди. Після цього він кинув ніж у грубу.
За словами підсудного, уночі він прокинувся і побачив, що постраждала жінка лежить у калюжі крові і важко дихає. Після цього він побіг до сусідів викликати швидку. Але спочатку він передзвонив за порадою до матері. Лікарів викликав сусід, а підсудний благав його вичекати паузу, аби встигнути сісти на поїзд.
Зрештою, суд визнав чоловіка винним і обрав покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Побитий на заправці в Нововолинську чоловік помер у лікарні
Сьогодні, 00:40
Лежала в калюжі крові: волинянин мало не вбив співмешканку
Сьогодні, 00:13
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через сморід у Луцьку створили робочу групу
12 липень, 22:51
Луцький замок із висоти пташиного польоту. ВІДЕО
12 липень, 22:36