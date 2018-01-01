Лежала в калюжі крові: волинянин мало не вбив співмешканку

На Волині до семи років позбавлення волі засудили чоловіка, який мало не до смерті побив співмешканку.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського райсуду.Нагадаємо, волинянин постав перед судом закримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України. Із тексту вироку стали відомі деякі подробиці цього резонансного злочину.Чоловік та жінка не змогли визначити долю грошей, отриманих на дітей. Тож виникла сварка. У літній кухні п’яний чоловік декілька разів вдарив співмешканку кулаками в голову. Коли вона впала, продовжив бити ногами.Через годину, знову ж таки під час сварки, кривдник вдарив жінку вже ножем у груди. Після цього він кинув ніж у грубу.За словами підсудного, уночі він прокинувся і побачив, що постраждала жінка лежить у калюжі крові і важко дихає. Після цього він побіг до сусідів викликати швидку. Але спочатку він передзвонив за порадою до матері. Лікарів викликав сусід, а підсудний благав його вичекати паузу, аби встигнути сісти на поїзд.Зрештою, суд визнав чоловіка винним і обрав покарання у виді 7 років позбавлення волі.