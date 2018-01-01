Обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради
Сьогодні, 05:54
На 64-му році життя померла депутат Володимир-Волинської міськради Надія Цикалюк.
Про це повідомили у міськраді.
Передчасно обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради Надії Цикалюк.
Народилася вона 20 травня 1955 року на Івано-Франківщині. Після закінчення Кам’янець-Подільського технікуму харчової промисловості здобула вищу освіту в Одеському інституті харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю інженер-технолог молочної промисловості.
За направленням молодого спеціаліста відрядили працювати мікробіологом, а згодом і старшим інженером основного виробництва на Володимир-Волинському консервному заводі. Цьому підприємству Надія Цикалюк віддала 20 років професійної діяльності. Та після припинення виробництва на заводі, відчуваючи сили і бажання працювати, у 1995 році вона стала одним з перших підприємців міста.
У 2006 році її обрали до складу міської ради п’ятого скликання, пізніше – і депутатом шостого скликання від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
У 2010 році рішенням міської ради Надію Цикалюк нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом», того ж року з нагоди особистого ювілею – Почесною грамотою Волинської обласної ради.
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Про це повідомили у міськраді.
Передчасно обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради Надії Цикалюк.
Народилася вона 20 травня 1955 року на Івано-Франківщині. Після закінчення Кам’янець-Подільського технікуму харчової промисловості здобула вищу освіту в Одеському інституті харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю інженер-технолог молочної промисловості.
За направленням молодого спеціаліста відрядили працювати мікробіологом, а згодом і старшим інженером основного виробництва на Володимир-Волинському консервному заводі. Цьому підприємству Надія Цикалюк віддала 20 років професійної діяльності. Та після припинення виробництва на заводі, відчуваючи сили і бажання працювати, у 1995 році вона стала одним з перших підприємців міста.
У 2006 році її обрали до складу міської ради п’ятого скликання, пізніше – і депутатом шостого скликання від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».
У 2010 році рішенням міської ради Надію Цикалюк нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом», того ж року з нагоди особистого ювілею – Почесною грамотою Волинської обласної ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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