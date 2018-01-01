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Обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради

Обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради
На 64-му році життя померла депутат Володимир-Волинської міськради Надія Цикалюк.

Про це повідомили у міськраді.

Передчасно обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради Надії Цикалюк.

Обірвалося життя депутата Володимир-Волинської міськради


Народилася вона 20 травня 1955 року на Івано-Франківщині. Після закінчення Кам’янець-Подільського технікуму харчової промисловості здобула вищу освіту в Одеському інституті харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова за спеціальністю інженер-технолог молочної промисловості.

За направленням молодого спеціаліста відрядили працювати мікробіологом, а згодом і старшим інженером основного виробництва на Володимир-Волинському консервному заводі. Цьому підприємству Надія Цикалюк віддала 20 років професійної діяльності. Та після припинення виробництва на заводі, відчуваючи сили і бажання працювати, у 1995 році вона стала одним з перших підприємців міста.

У 2006 році її обрали до складу міської ради п’ятого скликання, пізніше – і депутатом шостого скликання від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина».

У 2010 році рішенням міської ради Надію Цикалюк нагороджено відзнакою «За заслуги перед містом», того ж року з нагоди особистого ювілею – Почесною грамотою Волинської обласної ради.

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Теги: смерть, Волинь
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