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У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування

У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У Луцькому національному технічному університеті презентували Центр професійного і кар’єрного консультування.

Відбулася подія у п’ятницю, 13 липня.

Ректор вишу Петро Савчук розповів, що проект втілили за кошти Європейського Союзу та витратили на нього близько 100 тисяч євро.

«Можливості та потенціал цієї лабораторії колосальний. Не лише тому, що тут є базове програмне забезпечення, а й спеціалізовані унікальні тести, котрі будуть лише в нас та Острозькій академії», - відзначив він.

За словами голови Волинської ОДА Олександра Савченка, такі центри потрібно облаштовувати не лише на Волині, а й по всій країні.

«Розумію, що це не впливає на долю випускника чи абітурієнта, але допомагає йому визначитись з тим, чи він правильно обирає свій шлях. Не так багато людей одразу після закінчення школи розуміють, ким вони хочуть бути, а такі центри допомагають у виборі», - зауважив Савченко.
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування


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Теги: ЛНТУ
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