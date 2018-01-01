У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування

У Луцькому національному технічному університеті презентували Центр професійного і кар’єрного консультування.Відбулася подія у п’ятницю, 13 липня.Ректор вишурозповів, що проект втілили за кошти Європейського Союзу та витратили на нього близько 100 тисяч євро.«Можливості та потенціал цієї лабораторії колосальний. Не лише тому, що тут є базове програмне забезпечення, а й спеціалізовані унікальні тести, котрі будуть лише в нас та Острозькій академії», - відзначив він.За словами голови Волинської ОДА, такі центри потрібно облаштовувати не лише на Волині, а й по всій країні.«Розумію, що це не впливає на долю випускника чи абітурієнта, але допомагає йому визначитись з тим, чи він правильно обирає свій шлях. Не так багато людей одразу після закінчення школи розуміють, ким вони хочуть бути, а такі центри допомагають у виборі», - зауважив Савченко.