У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
Сьогодні, 16:25
У Луцькому національному технічному університеті презентували Центр професійного і кар’єрного консультування.
Відбулася подія у п’ятницю, 13 липня.
Ректор вишу Петро Савчук розповів, що проект втілили за кошти Європейського Союзу та витратили на нього близько 100 тисяч євро.
«Можливості та потенціал цієї лабораторії колосальний. Не лише тому, що тут є базове програмне забезпечення, а й спеціалізовані унікальні тести, котрі будуть лише в нас та Острозькій академії», - відзначив він.
За словами голови Волинської ОДА Олександра Савченка, такі центри потрібно облаштовувати не лише на Волині, а й по всій країні.
«Розумію, що це не впливає на долю випускника чи абітурієнта, але допомагає йому визначитись з тим, чи він правильно обирає свій шлях. Не так багато людей одразу після закінчення школи розуміють, ким вони хочуть бути, а такі центри допомагають у виборі», - зауважив Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відбулася подія у п’ятницю, 13 липня.
Ректор вишу Петро Савчук розповів, що проект втілили за кошти Європейського Союзу та витратили на нього близько 100 тисяч євро.
«Можливості та потенціал цієї лабораторії колосальний. Не лише тому, що тут є базове програмне забезпечення, а й спеціалізовані унікальні тести, котрі будуть лише в нас та Острозькій академії», - відзначив він.
За словами голови Волинської ОДА Олександра Савченка, такі центри потрібно облаштовувати не лише на Волині, а й по всій країні.
«Розумію, що це не впливає на долю випускника чи абітурієнта, але допомагає йому визначитись з тим, чи він правильно обирає свій шлях. Не так багато людей одразу після закінчення школи розуміють, ким вони хочуть бути, а такі центри допомагають у виборі», - зауважив Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучанин знімав та продавав порно. ФОТО
Сьогодні, 16:48
На Волині зловили 4 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:30
У луцькому «політесі» відкрили Центр професійного консультування
Сьогодні, 16:25
На добудову школи на Волині виділили майже 10 мільйонів
Сьогодні, 16:07