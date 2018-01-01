вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю

Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Квартет «Експромт» з Володимира-Волинського став лауреатом Міжнародного фестивалю «Молода Галичина 2018».

Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.

Квартет складається з чотирьох дівчат: Анни Лазорко, Марти Вальчук, Ліни Ткачук та Ірини Гонтарук.

Колектив став лауреатом престижного Міжнародного фестивалю молодих виконавців української пісні «Молода Галичина 2018».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фестиваль, вокал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На зниклого в Афганістані волинянина чекає експертиза ДНК
У луцькому політесі «відгуділи» випускний. ФОТО
7 топових весільних фотографів Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Сьогодні, 20:08
На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Волині розпочався перший фестиваль пончиків На Волині розпочався перший фестиваль пончиків
Сьогодні, 07:21
Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль Призи, вареники, гуляння: у селі під Луцьком влаштували фестиваль
13 липень, 12:03
У волинському селищі влаштували змагання рибалок У волинському селищі влаштували змагання рибалок
12 липень, 16:26
На «Бандерштаті» виступлять Володимир Лис та Надія Гуменюк На «Бандерштаті» виступлять Володимир Лис та Надія Гуменюк
12 липень, 08:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
 0
На Волині відстріляли майже 30 диких кабанів
Сьогодні, 20:10
 0
Волинянина, який зник в Афганістані 30 років тому, повернули в Україну. ФОТО
Сьогодні, 20:08
 0
На заміну ліхтарів у двох скверах Володимира витратили понад 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 19:34
 0
Діставайте парасолі: погода в Луцьку на неділю, 15 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8