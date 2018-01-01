Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю
Сьогодні, 20:48
Квартет «Експромт» з Володимира-Волинського став лауреатом Міжнародного фестивалю «Молода Галичина 2018».
Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Квартет складається з чотирьох дівчат: Анни Лазорко, Марти Вальчук, Ліни Ткачук та Ірини Гонтарук.
Колектив став лауреатом престижного Міжнародного фестивалю молодих виконавців української пісні «Молода Галичина 2018».
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Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Квартет складається з чотирьох дівчат: Анни Лазорко, Марти Вальчук, Ліни Ткачук та Ірини Гонтарук.
Колектив став лауреатом престижного Міжнародного фестивалю молодих виконавців української пісні «Молода Галичина 2018».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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