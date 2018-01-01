Вокалісти з Волині - лауреати Міжнародного фестивалю





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Квартет складається з чотирьох дівчат: Анни Лазорко, Марти Вальчук, Ліни Ткачук та Ірини Гонтарук.



Колектив став лауреатом престижного Міжнародного фестивалю молодих виконавців української пісні «Молода Галичина 2018».

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