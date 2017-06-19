На Волині стало менше корів та свиней
Сьогодні, 07:31
На Волині зменшилася кількість корів та свиней, але побільшало птиці.
Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Волинській області.
Зазначають, що у 2017 році, наприкінці червня на Волині було 159,2 тисячі голів великої рогатої худоби (з них - 99,1 тис. голів - корови), а зараз (2018 рік, - ред.) на 10 тисяч менше (149,2 тис. голів ВРХ і 94,1 тис. корів).
Також зменшилася кількість свиней: із 323 тисяч до 294.
Кількість кіз та овець не змінилася (18,9 тисяч), а от птиці - побільшало. Якщо літом 2017 року статисти зафіксували на Волині 9,2 мільйони домашньої птиці, то цього року цифра становить 9,6 мільйонів.
Зважаючи на зменшення кількості худоби, впали і показники виробництва м'яса та молока.
Цікаво, що, незважаючи на збільшення чисельності птиці, зменшилася кількість яєць.
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Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Волинській області.
Зазначають, що у 2017 році, наприкінці червня на Волині було 159,2 тисячі голів великої рогатої худоби (з них - 99,1 тис. голів - корови), а зараз (2018 рік, - ред.) на 10 тисяч менше (149,2 тис. голів ВРХ і 94,1 тис. корів).
Також зменшилася кількість свиней: із 323 тисяч до 294.
Кількість кіз та овець не змінилася (18,9 тисяч), а от птиці - побільшало. Якщо літом 2017 року статисти зафіксували на Волині 9,2 мільйони домашньої птиці, то цього року цифра становить 9,6 мільйонів.
Зважаючи на зменшення кількості худоби, впали і показники виробництва м'яса та молока.
Цікаво, що, незважаючи на збільшення чисельності птиці, зменшилася кількість яєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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