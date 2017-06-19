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На Волині стало менше корів та свиней

На Волині стало менше корів та свиней
На Волині зменшилася кількість корів та свиней, але побільшало птиці.

Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Волинській області.

Зазначають, що у 2017 році, наприкінці червня на Волині було 159,2 тисячі голів великої рогатої худоби (з них - 99,1 тис. голів - корови), а зараз (2018 рік, - ред.) на 10 тисяч менше (149,2 тис. голів ВРХ і 94,1 тис. корів).

Також зменшилася кількість свиней: із 323 тисяч до 294.

Кількість кіз та овець не змінилася (18,9 тисяч), а от птиці - побільшало. Якщо літом 2017 року статисти зафіксували на Волині 9,2 мільйони домашньої птиці, то цього року цифра становить 9,6 мільйонів.

Зважаючи на зменшення кількості худоби, впали і показники виробництва м'яса та молока.

Цікаво, що, незважаючи на збільшення чисельності птиці, зменшилася кількість яєць.

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Теги: статистика, худоба, корова, свиня, тварина, Волинь
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