На Волині стало менше корів та свиней

На Волині зменшилася кількість корів та свиней, але побільшало птиці.Про це повідомили на сайті Головного управління статистики у Волинській області.Зазначають, що у 2017 році, наприкінці червня на Волині було 159,2 тисячі голів великої рогатої худоби (з них - 99,1 тис. голів - корови), а зараз (2018 рік, - ред.) на 10 тисяч менше (149,2 тис. голів ВРХ і 94,1 тис. корів).Також зменшилася кількість свиней: із 323 тисяч до 294.Кількість кіз та овець не змінилася (18,9 тисяч), а от птиці - побільшало. Якщо літом 2017 року статисти зафіксували на Волині 9,2 мільйони домашньої птиці, то цього року цифра становить 9,6 мільйонів.Зважаючи на зменшення кількості худоби, впали і показники виробництва м'яса та молока.Цікаво, що, незважаючи на збільшення чисельності птиці, зменшилася кількість яєць.