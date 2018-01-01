У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+





Про це йдеться на сторінці у



"Маємо справу з психічно хворою людиною ( можливо групою людей), це четверта за місяць (відома нам) собака з подібними травмами!!!

Ця на**лоч ходить поміж нас і наших дітей, важко уявити, на що спроможна «людина», яка робить подібні речі з тваринами...Мешканці міста, якщо вам відома будь-яка інформація, просимо негайно повідомити. Також сподіваємось на розголос цієї справи і відповідні дії зі сторони правоохоронних органів", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі невідомі знущаються над бродячи псами. Зазначається, що такі випадки - непоодинокі.Про це йдеться на сторінці у facebook "Kovel Animals"."Маємо справу з психічно хворою людиною ( можливо групою людей), це четверта за місяць (відома нам) собака з подібними травмами!!!Ця на**лоч ходить поміж нас і наших дітей, важко уявити, на що спроможна «людина», яка робить подібні речі з тваринами...Мешканці міста, якщо вам відома будь-яка інформація, просимо негайно повідомити. Також сподіваємось на розголос цієї справи і відповідні дії зі сторони правоохоронних органів", - йдеться у дописі.

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