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У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+

У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У Ковелі невідомі знущаються над бродячи псами. Зазначається, що такі випадки - непоодинокі.

Про це йдеться на сторінці у facebook "Kovel Animals".

"Маємо справу з психічно хворою людиною ( можливо групою людей), це четверта за місяць (відома нам) собака з подібними травмами!!!
Ця на**лоч ходить поміж нас і наших дітей, важко уявити, на що спроможна «людина», яка робить подібні речі з тваринами...Мешканці міста, якщо вам відома будь-яка інформація, просимо негайно повідомити. Також сподіваємось на розголос цієї справи і відповідні дії зі сторони правоохоронних органів", - йдеться у дописі.

У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+
У місті на Волині «нелюди» знущаються над собаками. ФОТО 18+

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Теги: знущання, собаки
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