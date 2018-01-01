Як у Ратному святкували день народження селища. ФОТО

Поліська хата піснею та гостями багата. Тут і там у парку над Прип'яттю, де традиційно розмістили головну сцену свята, зранку чулася українська пісня. Від душі б’є в барабан, задаючи ритм святу,— один із троїстих музик з Велимчого."Приїхали з чудовим настроєм", - каже керівник народного аматорського колективу “Велимецькі соловейки”"Наша музика — жвавіша за дощ, тож запрошуємо до танцю! Ми завжди на позитиві, тому бажаємо всім здоров’я! А нашому Ратному — процвітання!", - побажав він.Незважаючи на дощ, свято на березі Прип'яті запам'яталось гостинністю та яскравою атмосферою. Щедрі господарі арт-куренів вздовж паркової алеї частували домашніми стравами. Поряд на святковому ярмарку торгували підприємці з різних куточків Волині.Діти залюбки розважалися на чисельних атракціонах та штовхалися... в черзі за квитками святкової лотереї. І було чого! Бо ж серед чисельних призів лотереї — холодильник та телевізор від благодійного фонду“Патріоти Волині”, який традиційно долучився до організації свята. Цього разу в лотереї найбільше поталанило 11-річномута: суперпризи лотереї на сцені їм вручила помічник Степана Івахіва Наталія"Ми навіть не очікували на таку удачу, просто щасливі! Дякуємо організаторам та благодійному фонду “Патріоти Волині” за такі призи. Тепер святкувати буде ще веселіше! Нам дуже подобається наше селище, бо тут живуть привітні люди. Наше Ратне розбудовується, все йде до кращого..." - ділиться враженнями подружжя Демчуків, які поверталися додому з телевізором.Ніби в підтвердження сказаному неподалік видніється головна новобудова селища - дитячий садок, який у Ратному зводять за кошти держави."3 роки тому ми закладали фундамент, а сьогодні на виході вже маємо ДНЗ на 9 груп дошкільнят", - розповідає Ратнівський селищний голова. "У нас самодостатня громада, але є об’єкти, які без державної підтримки нам не під силу. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Наприкінці серпня плануємо відкрити цей об’єкт - на це з нетерпінням очікують наші люди. У Ратному зростає народжуваність, будуються молоді сім’ї. Ми хочемо, щоб наше життя було комфортним..." - сказав він.У своєму виступі зі сцени Володимир Кулик подякував також всім, хто 74 роки тому звільняв Ратне від нацистських окупантів, а після війни — відбудовував селище. Окрему подяку селищний голова висловив і на адресу народного депутата України Степана Івахіва, який багато робить для успішного розвитку селища в наші дні."Ратне сьогодні динамічно розвивається. Тут живе активна молодь, а місцева громада продукує багато ідей та ініціатив. Ратнівчани вміють і працювати, і розважатися. Я всіх вітаю з днем народження вашого селища. Пишайтеся ним. Цінуйте себе та плоди своєї праці. Миру, добра і злагоди - в кожну родину. Зі святом!” - зазначила у своєму виступі на святі помічник народного депутата Наталія Маленицька.Привітали ратнівчан і делегації з сусідніх районів та ОТГ Волині, партнери з міста Ходорова Львівської області."Минулого року ми підписали угоду про співпрацю з селищем Ратне. На такому святі вже вдруге і знову зачаровані його родинною атмосферою. Не почуваємося тут гостями..." - розповідає заступник Ходорівського міського головиРатнівчан та їхніх гостей привітали зі святом митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, голова Ратнівської РДА. На святковій сцені протягом дня виступили аматорські колективи та виконавці, відбувся фестиваль церковних хорів.А головний подарунок на свято — концерт молодої зірки українського музичного Олімпузробив ратнівчанам благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. На виступ артиста зібралася кількатисячна аудиторія. Публіка в унісон підспівувала виконавцю, коли звучали хіти “Поцілую”, “Мамо, я закохався ”, “Ти моє небо”... Знайомі та улюблені багатьма пісні у виконанні Романа Скорпіона розчинилися у надвечір'ї і залишили по собі незабутні спогади про 818-ий день народження древнього селища над Прип'яттю.