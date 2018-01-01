Судитимуть волинянина, який п'яним проламав череп матері





Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.



У квітні 2018 року чоловік,



Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України.



Міру покарання молодику визначить суд.



Зауважимо, що покарання, встановлене санкцією ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу, за такий злочин – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть 28-річного мешканця Каменя-Каширського, який сокирою проламав череп матері.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.У квітні 2018 року чоловік, перебуваючи напідпитку, під час сварки з матір'ю вдарив її обухом сокири в голову, внаслідок чого спричинив жінці відкриту черепно-мозкову травму.Зловмисника обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України.Міру покарання молодику визначить суд.Зауважимо, що покарання, встановлене санкцією ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу, за такий злочин – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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