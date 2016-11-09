Волинська поліція розслідує смерть немовляти
Сьогодні, 17:51
Мешканка Любешівського району народила вдома. Згодом дитину знайшли мертвою.
Жінку з кровотечею доставили до місцевої районної лікарні близько 21 години 13 липня, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Як з’ясували поліцейські, того ж дня 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля за місцем проживання.
Тіло новонародженої дитини без ознак життя згодом виявили на території домоволодіння жінки.
Наразі правоохоронці з’ясовують, що стало причиною смерті дитини. Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
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Жінку з кровотечею доставили до місцевої районної лікарні близько 21 години 13 липня, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Як з’ясували поліцейські, того ж дня 39-річна мешканка Любешівського району самостійно народила немовля за місцем проживання.
Тіло новонародженої дитини без ознак життя згодом виявили на території домоволодіння жінки.
Наразі правоохоронці з’ясовують, що стало причиною смерті дитини. Тіло немовляти направили на проведення судово-медичної експертизи.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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