У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У жительки Ковеля в гаражних приміщеннях виявили майже 600 літрів фальсифікованого алкоголю.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Обшук провели 17 липня.
«Учора слідчі детективи під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у тому числі й відомих торгових марок.
Алкогольні напої слідчі вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України після проведення якого буде встановлено походження вилученого алкоголю», – розповів керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига.
Нині вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці, яка причетна до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у справі триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Обшук провели 17 липня.
«Учора слідчі детективи під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у тому числі й відомих торгових марок.
Алкогольні напої слідчі вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України після проведення якого буде встановлено походження вилученого алкоголю», – розповів керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига.
Нині вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці, яка причетна до незаконної діяльності.
Досудове розслідування у справі триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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