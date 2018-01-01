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У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО

У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
У жительки Ковеля в гаражних приміщеннях виявили майже 600 літрів фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Обшук провели 17 липня.

«Учора слідчі детективи під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у тому числі й відомих торгових марок.

Алкогольні напої слідчі вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України після проведення якого буде встановлено походження вилученого алкоголю», – розповів керівник головного управління Нацполіції в області Петро Шпига.

Нині вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці, яка причетна до незаконної діяльності.

Досудове розслідування у справі триває.
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь, Ковель, алкоголь
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