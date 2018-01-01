У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО

У жительки Ковеля в гаражних приміщеннях виявили майже 600 літрів фальсифікованого алкоголю.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Обшук провели 17 липня.«Учора слідчі детективи під час проведення санкціонованих обшуків у гаражних приміщеннях ковельчанки виявили майже 600 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у тому числі й відомих торгових марок.Алкогольні напої слідчі вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України після проведення якого буде встановлено походження вилученого алкоголю», – розповів керівник головного управління Нацполіції в областіНині вирішується питання про оголошення підозри зловмисниці, яка причетна до незаконної діяльності.Досудове розслідування у справі триває.