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Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу

Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу
Волинянка Анастасія Пономарьова стала найкрасивішою юною рятувальницею світу.

Про це пише на своїй сторінці Людмила Тананайська, - пише Район.in.ua.

Так, ківерцівська громадська організація «Тивер» представляє Україну на Міжнародних змаганнях юних рятувальників. Конкурс проходить у Білорусі і включає в себе ряд випробувань. Одним з етапів змагань був конкурс краси між юними рятувальницями.

Його переможницею стала ківерчанка Анастасія Пономарьова. Дівчина виборола титул «Міс Міжнародних змагань юних рятувальників у Білорусі».
Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу

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Теги: рятувальниця, конкурс
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