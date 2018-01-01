Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу
Сьогодні, 13:28
Волинянка Анастасія Пономарьова стала найкрасивішою юною рятувальницею світу.
Про це пише на своїй сторінці Людмила Тананайська, - пише Район.in.ua.
Так, ківерцівська громадська організація «Тивер» представляє Україну на Міжнародних змаганнях юних рятувальників. Конкурс проходить у Білорусі і включає в себе ряд випробувань. Одним з етапів змагань був конкурс краси між юними рятувальницями.
Його переможницею стала ківерчанка Анастасія Пономарьова. Дівчина виборола титул «Міс Міжнародних змагань юних рятувальників у Білорусі».
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Про це пише на своїй сторінці Людмила Тананайська, - пише Район.in.ua.
Так, ківерцівська громадська організація «Тивер» представляє Україну на Міжнародних змаганнях юних рятувальників. Конкурс проходить у Білорусі і включає в себе ряд випробувань. Одним з етапів змагань був конкурс краси між юними рятувальницями.
Його переможницею стала ківерчанка Анастасія Пономарьова. Дівчина виборола титул «Міс Міжнародних змагань юних рятувальників у Білорусі».
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