Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу

Анастасія Пономарьова стала найкрасивішою юною рятувальницею світу.



Про це пише на своїй сторінці Людмила Тананайська, - пише



Так, ківерцівська громадська організація «Тивер» представляє Україну на Міжнародних змаганнях юних рятувальників. Конкурс проходить у Білорусі і включає в себе ряд випробувань. Одним з етапів змагань був конкурс краси між юними рятувальницями.



Його переможницею стала ківерчанка Анастасія Пономарьова. Дівчина виборола титул «Міс Міжнародних змагань юних рятувальників у Білорусі».



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