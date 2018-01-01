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Чекав на російські танки і обзивав всіх «сатаною»: у Рівному затримали хулігана. ВІДЕО

Чекав на російські танки і обзивав всіх «сатаною»: у Рівному затримали хулігана. ВІДЕО
У Рівному патрульні затримали чоловіка, який тримав у руках портрет Миколи ІІ та кричав, що чекає на російські танки, а коли вони приїдуть, буде вішати українців.

Інцидент трапився 18 липня напроти майдану Незалежності - пише Рівне вечірнє.

Окрім того, чоловік обзивав українців «мазепинськими та бандерівськими зрадниками», казав, що тут – не Україна, а Київська Русь, а чоловіка, який викликав патрульних і зняв відео, обізвав «сатаною».

Ще гірше розмовляв чоловік із працівниками поліції. Патрульну почав хрестити, обізвав «сатаною у штанах» та «гадюкою».

Патрульні затримали чоловіка та відвезли у міськвідділ поліції для з’ясування, хто він. Виявилося, що агітував за Росію у центрі Рівного 71-річний уродженець Російської Федерації, який на сьогодні проживає у Почаєві.

На чоловіка склали адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) і відпустили. За словами речниці патрульної поліції Оксани Юрченко, це не перший подібний конфлікт чоловіка. Нещодавно його затримували у Дубенському районі.

Додамо, що стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає дрібне хуліганство, тобто нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян.

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Теги: Рівне, інцидент
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