Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО

У Луцьку на вулиці Ковельській трапилась аварія за участі автомобілів Honda і Skoda.Інцидент трапився сьогодні вранці, 19 липня, - про цеповідомили очевидці події.Як розповів водій Honda, він рухався в напрямку Старого ринку і, повертаючи на ліво в дозволеному у місці на прилеглу територію Ковельську, 22 отримав удар з лівої сторони від Skoda, який здійснював обгін через суцільну лінію розмітки.На місці події працювали поліцейські, які встановлювали причини ДТП.Фото взяті з групи АвтоАндони Луцька, які розмістив