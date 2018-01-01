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Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
У Луцьку на вулиці Ковельській трапилась аварія за участі автомобілів Honda і Skoda.

Інцидент трапився сьогодні вранці, 19 липня, - про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Як розповів водій Honda, він рухався в напрямку Старого ринку і, повертаючи на ліво в дозволеному у місці на прилеглу територію Ковельську, 22 отримав удар з лівої сторони від Skoda, який здійснював обгін через суцільну лінію розмітки.

На місці події працювали поліцейські, які встановлювали причини ДТП.

Фото взяті з групи АвтоАндони Луцька, які розмістив Илья Леднев.
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Honda і Skoda. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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