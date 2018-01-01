Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами

Богдан Вдовиченко вражений екскурсією на САПах каналами, що з'єднують Шацькі озера.



Про це пише



«Сьогодні відвідали дуже чудове та спокійне місце з релаксовою атмосферою! Зробили це на САП-борді. Виходить дуже чудова розминка та файна прогулянка», - зазначив мандрівник.



Він поділився враженнями від сплаву.



«Перед нами невелике озеро, де дика природа і дика місцина. Люди всі в околиці знають про нього, але мало хто сюди запливає, бо не мають підходящого спорядження. Але ми маємо чудові САПи. Це нереально круто! Папороть наче з юрського періоду. Таке враження, ніби канал створений штучно, але він настільки заріс, що нам на САПі важко плисти. Ніби ми серед Бразилії в Амазонських джунглях», - розповідає Богдан.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турист із Вінницівражений екскурсією на САПах каналами, що з'єднують Шацькі озера.Про це пише Район. Шацьк «Сьогодні відвідали дуже чудове та спокійне місце з релаксовою атмосферою! Зробили це на САП-борді. Виходить дуже чудова розминка та файна прогулянка», - зазначив мандрівник.Він поділився враженнями від сплаву.«Перед нами невелике озеро, де дика природа і дика місцина. Люди всі в околиці знають про нього, але мало хто сюди запливає, бо не мають підходящого спорядження. Але ми маємо чудові САПи. Це нереально круто! Папороть наче з юрського періоду. Таке враження, ніби канал створений штучно, але він настільки заріс, що нам на САПі важко плисти. Ніби ми серед Бразилії в Амазонських джунглях», - розповідає Богдан.

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