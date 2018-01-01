вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами

Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
Турист із Вінниці Богдан Вдовиченко вражений екскурсією на САПах каналами, що з'єднують Шацькі озера.

Про це пише Район. Шацьк.

«Сьогодні відвідали дуже чудове та спокійне місце з релаксовою атмосферою! Зробили це на САП-борді. Виходить дуже чудова розминка та файна прогулянка», - зазначив мандрівник.

Він поділився враженнями від сплаву.

«Перед нами невелике озеро, де дика природа і дика місцина. Люди всі в околиці знають про нього, але мало хто сюди запливає, бо не мають підходящого спорядження. Але ми маємо чудові САПи. Це нереально круто! Папороть наче з юрського періоду. Таке враження, ніби канал створений штучно, але він настільки заріс, що нам на САПі важко плисти. Ніби ми серед Бразилії в Амазонських джунглях», - розповідає Богдан.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
Сьогодні, 22:47
Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:21
Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
Сьогодні, 21:52
З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
Сьогодні, 21:37
Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ
Сьогодні, 21:20
Схожі новини
«Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО «Гарні озера та краєвиди, дуже гостинні люди...» – діти з Луганщини про Волинь. ВІДЕО
13 липень, 17:38
Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО Свищики з Волині «співатимуть» на Луганщині. ФОТО. ВІДЕО
12 липень, 20:22
У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення У десятках дитячих закладів на Волині виявили порушення
14 червень, 12:47
Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах Половина ОТГ Волині позбавили дітей відпочинку у пришкільних таборах
12 червень, 06:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
У частині Луцька відновили електропостачання
Сьогодні, 23:04
 0
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
Сьогодні, 22:47
 0
Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:21
 0
Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
Сьогодні, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8