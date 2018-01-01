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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 липня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається. У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +17 до +19 градусів, удень до +25…+27. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.


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Теги: прогноз, погода, Волинь
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