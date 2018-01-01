Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 липня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається. У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +17 до +19 градусів, удень до +25…+27. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У суботу і в неділю у Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві, Ковелі опадів не передбачається. У суботу в Луцьку можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі від +17 до +19 градусів, удень до +25…+27. Вітер північно-західний, західний і північний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Засудили волинянина, який до смерті побив дружину
Сьогодні, 20:46
Один день із життя ратнівських лісівників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 21 і 22 липня
Сьогодні, 20:00
Чим стурбовані мешканці двох луцьких вулиць
Сьогодні, 19:42
У селищі на Волині діти розмалюють зупинку квітами
Сьогодні, 19:32