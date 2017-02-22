Луцький КХП проситься до Держрезерву
Сьогодні, 06:12
На державному підприємстві «Луцький КХП-2» трудовий колектив ухвалив звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву України про підтримку діяльності ДП «Чортківський КХП» Державного Агенства резерву України.
Про це повідомили у прес-службі департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.
На зборах трудового колективу обговорили проблемні питання щодо подальшої діяльності підприємства та заготівлі зерна урожаю цього року.
Люди підтримали звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву України про підтримку діяльності ДП «Чортківський КХП» Державного Агенства резерву України, яке орендує потужності КХП-2.
В зверненні говориться, що керівництво ДП «Чортківський КХП» зберегло колектив, провело великий обсяг робіт по ремонту та модернізації підприємства на 19 мільйонів гривень.
Віце-губернатор Сергій Кошарук зазначив, в ОДА позитивно оцінюють діяльність ДП «Чортківський КХП» та підтримує пропозицію про передачу «Луцького КХП № 2» до Держрезерву, що підтверджується листами до відповідних відомств.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА.
На зборах трудового колективу обговорили проблемні питання щодо подальшої діяльності підприємства та заготівлі зерна урожаю цього року.
Люди підтримали звернення та клопотання про передачу комбінату до сфери управління Держрезерву України про підтримку діяльності ДП «Чортківський КХП» Державного Агенства резерву України, яке орендує потужності КХП-2.
В зверненні говориться, що керівництво ДП «Чортківський КХП» зберегло колектив, провело великий обсяг робіт по ремонту та модернізації підприємства на 19 мільйонів гривень.
Віце-губернатор Сергій Кошарук зазначив, в ОДА позитивно оцінюють діяльність ДП «Чортківський КХП» та підтримує пропозицію про передачу «Луцького КХП № 2» до Держрезерву, що підтверджується листами до відповідних відомств.
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