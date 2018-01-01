вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту»: очевидець розповів жахливі подробиці аварії на Житомирщині

«Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту»: очевидець розповів жахливі подробиці аварії на Житомирщині
За словами очевидця, дівчина, що випала з автобусу, ще близько 10 хвилин подавала ознаки життя.

Дівчина, яка випала з маршрутки на дорогу під час ДТП з 10-ма загиблими у Житомирській області, ще 10 метрів переверталася по асфальту після падіння і загинула не відразу. Про це повідомив очевидець аварії Микола, його розповідь опублікував адміністратор спільноти dtp.kiev.ua Влад Антонов, - пише Уніан.

Згідно з розповіддю, у момент аварії Микола перебував на парковці заправки, біля якої сталося ДТП, і допомагав витягнути з автобуса постраждалих.

"Я там був хвилин 40. З того, як зім'яло бус, видно було не багато, намагалися витягнути хлопчика, інших сильно затиснуло. Ніхто ознак життя не подавав, всі, хто сидів біля водія та перший ряд за ним, схоже, загинули миттєво. Дівчина, яка випала з бусу, метрів десять ще по асфальту переверталася, але перші 10 хвилин ще була жива. Я витягнув дівчинку, дитину, і допоміг зламати останній ряд сидінь, щоб інші змогли вибратися", - розповів очевидець.

Він також зазначив, що вантажівка не стояла, як повідомляють деякі свідки аварії, а їхала.

За його словами після зіткнення фура протягла мікроавтобус ще на 20-30 метрів вперед.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зріс рівень торгівлі людьми
Сьогодні, 15:42
Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»
Сьогодні, 15:08
«Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту»: очевидець розповів жахливі подробиці аварії на Житомирщині
Сьогодні, 14:40
Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Сьогодні, 14:02
Чи можна недорого відпочити на Шацьких озерах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
Легковик збив двох дітей: 9-річний хлопчик загинув Легковик збив двох дітей: 9-річний хлопчик загинув
Сьогодні, 11:10
Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні
20 липень, 14:45
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
19 липень, 11:49
На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО На трасі «Київ-Чоп» автомобіль влетів у відбійник: водій загинув. ФОТО
16 липень, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим замінити «Укрпошту» на селі?
20 липень, 11:58
 1
В Україні зріс рівень торгівлі людьми
Сьогодні, 15:42
 0
Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»
Сьогодні, 15:08
 0
«Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту»: очевидець розповів жахливі подробиці аварії на Житомирщині
Сьогодні, 14:40
 0
Харизматичний капуцин позував луцькому фотографу
Сьогодні, 14:02
 0
Медіа
відео
1/8