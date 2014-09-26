У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»
Сьогодні, 12:38
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запропонував скасувати звання «Почесний громадянин Луцька» Антона Бринського.
Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
Під час обговорення питання щодо присвоєння «Почесний громадянин Луцька» 30-ти воїнам АТО депутат наголосив, що разом з тим у місті не скасування це звання одіозним фігурам.
«У нас є почесний громадянин – пан Бринський, який організовував чистки польського насення, провокував і допомагав розвалювати конфлікт у 1943 році», - наголосив Данильчук.
За його словами, минулого тижня Маневицька райрада ухвалила рішення і перейменувала школу, яка носила ім’я Антона Бринського.
«Треба позбавити цього червоного ката почесного звання», - заявив обранець громади.
Питання пообіцяли доопрацювати та підготувати відповідний проект рішення на наступну сесію міської ради.
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Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.
Під час обговорення питання щодо присвоєння «Почесний громадянин Луцька» 30-ти воїнам АТО депутат наголосив, що разом з тим у місті не скасування це звання одіозним фігурам.
«У нас є почесний громадянин – пан Бринський, який організовував чистки польського насення, провокував і допомагав розвалювати конфлікт у 1943 році», - наголосив Данильчук.
За його словами, минулого тижня Маневицька райрада ухвалила рішення і перейменувала школу, яка носила ім’я Антона Бринського.
«Треба позбавити цього червоного ката почесного звання», - заявив обранець громади.
Питання пообіцяли доопрацювати та підготувати відповідний проект рішення на наступну сесію міської ради.
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