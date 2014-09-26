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У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»

У Луцьку пропонують позбавити звання почесного громадянина «червоного ката»
Депутат Луцької міської ради Павло Данильчук запропонував скасувати звання «Почесний громадянин Луцька» Антона Бринського.

Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.

Під час обговорення питання щодо присвоєння «Почесний громадянин Луцька» 30-ти воїнам АТО депутат наголосив, що разом з тим у місті не скасування це звання одіозним фігурам.

«У нас є почесний громадянин – пан Бринський, який організовував чистки польського насення, провокував і допомагав розвалювати конфлікт у 1943 році», - наголосив Данильчук.

За його словами, минулого тижня Маневицька райрада ухвалила рішення і перейменувала школу, яка носила ім’я Антона Бринського.

«Треба позбавити цього червоного ката почесного звання», - заявив обранець громади.

Питання пообіцяли доопрацювати та підготувати відповідний проект рішення на наступну сесію міської ради.

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Теги: заборона, історія, звання
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