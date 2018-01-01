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Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО

Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Ще зранку біля обеліску Слави жителі та гості Старої Вижівки вшанували пам’ять визволителів району від нацистських окупантів: 74 роки тому розпочалася повоєнна історія селища. А загалом минуло вже 510 років з часу першої писемної згадки про нього.

Епіцентром святкових заходів стала площа Миру, де в імпровізованому містечку атракціонів залюбки розважалися діти. Погода посприяла і жвавій торгівлі на святковому ярмарку, де свій різноманітний крам жителям Старої Вижівки пропонували підприємці з різних куточків України.

Неймовірний ажіотаж викликав і розіграш призів святкової лотереї. Загалом організатори продали понад 700 квитків. Найбільше поталанило медику з 40-річним стажем Валентині Худик. Жінка виграла суперприз - холодильник від благодійного фонду Степана Івахіва «Патріоти Волині».

«До сих пір не можу отямитися, настільки все несподівано! Торік купила онукові 5 квитків — три з них були виграшними. А цього разу взяла 10! І от виграли оприскувач, а головне — холодильник, який нам дуже знадобиться в домашньому господарстві. Неймовірно щаслива! І онуки мої радіють — а в мене їх аж десятеро...» - зізналась Валентина Іванівна одразу після того, як отримала сертифікат на побутову техніку.

Гарний настрій був і у тих, хто виграв мікрохвильову піч, мультиварку та інші цінні призи лотереї від благодійного фонду «Патріоти Волині», який щороку долучається до організації свята.

«Стара Вижівка сьогодні — це селище, де з кожним роком покращується інфраструктура, збільшується кількість населення, будуються нові оселі. Де жителі самі дбають про свій затишок і комфорт.

Спільно з вами ми змінюємо наше селище на краще. І сьогодні хочеться подякувати кожному, хто доклав до таких змін свої таланти та вміння», - зауважив у своєму виступі з головної сцени свята Старовижівський селищний голова Володимир Семенюк.

Окрему подяку селищний голова висловив на адресу народного депутата України Степана Івахіва, який багато робить для успішного розвитку селища в наші дні.

«У цей святковий день хочеться побажати миру, добра, достатку і злагоди — в кожну родину! Переконаний, що спільно з громадою селища ми і надалі зробимо все, аби Стара Вижівка розвивалася і була привабливою для проживання, праці та відпочинку...» - привітав жителів Старої Вижівки та гостей свята помічник народного депутата Володимир Бащук.

Жителів селища зі святом привітали також представники районної та обласної влади, делегації з сусідніх районів Волині. Присутні на площі аплодували виступам народного артиста України Василя Чепелюка, народного аматорського колективу «Жайвір», лауреата всеукраїнських та обласних конкурсів 13-річного школяра Ярослава Карпука та інших учасників розважальної програми свята.

А головний подарунок — концерт талановитого українського співака та композитора Романа Скорпіона зробив старовижівчанам благодійний фонд Степана Івахіва «Патріоти Волині». Виступ артиста на площі Миру зібрав кількатисячну аудиторію шанувальників його творчості: публіка в унісон підспівувала виконавцю слова відомих хітів «Поцілую», «Мамо, я закохався», «Ти моє небо».

А завершився святковий день у Старій Вижівці ритмами молодіжної дискотеки.

На фото: миттєвості свята у Старій Вижівці
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО
Як святкували День селища у Старій Вижівці. ФОТО

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Теги: Стара Вижівка, фонд, свято
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