На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала





Аварія трапилася 20 липня, - пишуть у Любешівському відділенні поліції.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група.



Поліцейські встановили, чоловік, керуючи легковиком, не надав переваги у русі водійці мопеду. Жінка впала та отримала тілесні ушкодження.



Відомості по даному факту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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