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На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала

На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала
У Любешові по вулиці Брестській легковик збив мопед. 33-річна водійка постраждала.

Аварія трапилася 20 липня, - пишуть у Любешівському відділенні поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, чоловік, керуючи легковиком, не надав переваги у русі водійці мопеду. Жінка впала та отримала тілесні ушкодження.

Відомості по даному факту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.

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Теги: аварія, ДТП, Любешів, Волинь
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