На Волині легковик збив мопедистку: жінка постраждала
Сьогодні, 18:00
У Любешові по вулиці Брестській легковик збив мопед. 33-річна водійка постраждала.
Аварія трапилася 20 липня, - пишуть у Любешівському відділенні поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, чоловік, керуючи легковиком, не надав переваги у русі водійці мопеду. Жінка впала та отримала тілесні ушкодження.
Відомості по даному факту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.
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Аварія трапилася 20 липня, - пишуть у Любешівському відділенні поліції.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Поліцейські встановили, чоловік, керуючи легковиком, не надав переваги у русі водійці мопеду. Жінка впала та отримала тілесні ушкодження.
Відомості по даному факту внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ.
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