«Чарівна сила Facebook»: лучани усім миром розшукали зниклу кішку

«Хепіендом» завершилася у Луцьку історія із пошуками зниклої кицьки. За допомогою соцмереж до пошуків долучилися десятки лучан.Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.Ще чотири дні тому лучанкапопрохала у краян допомогти із розшуками зниклої домашньої улюблениці.«Друзі ХЕЛП! Вискочила щойно наша киця з вікна за мухою і пропала. Ходили шукали, та в темноті не видно, не чутно, може злякалась машин та втекла до парку. Живемо на 40-ому кварталі, може хто побачить чи зловить, дайте знати! Звати Соня, руденька, без ошийника», - написала лучанка.Це повідомлення викликав жвавий відгук у лучан. Люди писали понад сотню коментарів, де бачили схожу кішку, публікували фото зниклої кицьки. А сам допис поширили майже 300 користувачів соціальної мережі.Тож активні кількаденні пошуки дали результат. Тетяна Кірчук подякувала усім за допомогу і повідомила, що кицьку таки розшукали.