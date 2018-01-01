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«Чарівна сила Facebook»: лучани усім миром розшукали зниклу кішку

«Чарівна сила Facebook»: лучани усім миром розшукали зниклу кішку
«Хепіендом» завершилася у Луцьку історія із пошуками зниклої кицьки. За допомогою соцмереж до пошуків долучилися десятки лучан.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.

Ще чотири дні тому лучанка Тетяна Кірчук попрохала у краян допомогти із розшуками зниклої домашньої улюблениці.

«Друзі ХЕЛП! Вискочила щойно наша киця з вікна за мухою і пропала. Ходили шукали, та в темноті не видно, не чутно, може злякалась машин та втекла до парку. Живемо на 40-ому кварталі, може хто побачить чи зловить, дайте знати! Звати Соня, руденька, без ошийника», - написала лучанка.

Це повідомлення викликав жвавий відгук у лучан. Люди писали понад сотню коментарів, де бачили схожу кішку, публікували фото зниклої кицьки. А сам допис поширили майже 300 користувачів соціальної мережі.

Тож активні кількаденні пошуки дали результат. Тетяна Кірчук подякувала усім за допомогу і повідомила, що кицьку таки розшукали.

«Чарівна сила Facebook»: лучани усім миром розшукали зниклу кішку

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Теги: Луцьк
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