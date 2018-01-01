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День боулера у ТРЦ «ПортCity»*

День боулера у ТРЦ «ПортCity»*
Любиш грати у боулінг у ТРЦ «ПортCity»? Маєш клубну картку боулінг-клубу «Strike City»?

Для тебе – найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»!

Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» – всього 75 гривень!

Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними
емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!
День боулера у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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