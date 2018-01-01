День боулера у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:22
Любиш грати у боулінг у ТРЦ «ПортCity»? Маєш клубну картку боулінг-клубу «Strike City»?
Для тебе – найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»!
Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» – всього 75 гривень!
Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними
емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!
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Для тебе – найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»!
Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» – всього 75 гривень!
Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними
емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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