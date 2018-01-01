У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу
Сьогодні, 16:25
У Ковелі через ремонтні роботи припинять рух транспорту на одній з вулиць.
Про це повідомили у ковельській мерії.
Так, з 31 липня - 1 серпня на вулиці Бортнянського (від майстерні ЗОШ №8 до СШ №3) прокладатимуть трубопроводи теплових мереж.
Через це з 8:00 до 17:00 тут буде заборонено рух автомобільного транспорту.
Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер.
ККП «Добробут» зобов’язано проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонту. Виконавець робіт - підприємство ПТМ «Ковельтепло».
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Про це повідомили у ковельській мерії.
Так, з 31 липня - 1 серпня на вулиці Бортнянського (від майстерні ЗОШ №8 до СШ №3) прокладатимуть трубопроводи теплових мереж.
Через це з 8:00 до 17:00 тут буде заборонено рух автомобільного транспорту.
Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер.
ККП «Добробут» зобов’язано проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонту. Виконавець робіт - підприємство ПТМ «Ковельтепло».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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