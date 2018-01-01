вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу

У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу
У Ковелі через ремонтні роботи припинять рух транспорту на одній з вулиць.

Про це повідомили у ковельській мерії.

Так, з 31 липня - 1 серпня на вулиці Бортнянського (від майстерні ЗОШ №8 до СШ №3) прокладатимуть трубопроводи теплових мереж.

Через це з 8:00 до 17:00 тут буде заборонено рух автомобільного транспорту.

Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер.

ККП «Добробут» зобов’язано проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонту. Виконавець робіт - підприємство ПТМ «Ковельтепло».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Запустили мобільний додаток для луцьких туристів. ФОТО
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині банда залишає людей без світла
Сьогодні, 16:39
Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу
Сьогодні, 16:25
На Волині не знайшли підроблених пестицидів
Сьогодні, 16:18
На Волині адвокат-хабарник відбувся штрафом
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша Помирились і забули: на Волині судили чоловіка, який сокирою побив товариша
Сьогодні, 15:33
На Волині судили «чорного археолога» На Волині судили «чорного археолога»
Сьогодні, 12:20
У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
23 липень, 14:23
У Ковелі серед ночі підпалили магазин У Ковелі серед ночі підпалили магазин
23 липень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині банда залишає людей без світла
Сьогодні, 16:39
 0
Ніби прокляте місце: лучани скаржаться на небезпечну пішохідну доріжку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:34
 0
У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині не знайшли підроблених пестицидів
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині адвокат-хабарник відбувся штрафом
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8