У Ковелі через ремонт труб перекриють дорогу





Про це повідомили у ковельській мерії.



Так, з 31 липня - 1 серпня на вулиці Бортнянського (від майстерні ЗОШ №8 до СШ №3) прокладатимуть трубопроводи теплових мереж.



Через це з 8:00 до 17:00 тут буде заборонено рух автомобільного транспорту.



Відповідне розпорядження видав міський голова Олег Кіндер.



ККП «Добробут» зобов’язано проконтролювати відновлення благоустрою після завершення ремонту. Виконавець робіт - підприємство ПТМ «Ковельтепло».

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