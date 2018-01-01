На Волині розшукують поляка-злочинця
Сьогодні, 13:38
Поліція розшукує мешканця Володимир-Волинського 59-річного Турчин Збігнєва – Станіслава.
Про це йдеться на сторінці відділення у Facebook.
Зазначається, що чоловік є уродженцем Республіки Польща Його розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
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Про це йдеться на сторінці відділення у Facebook.
Зазначається, що чоловік є уродженцем Республіки Польща Його розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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