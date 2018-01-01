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На Волині розшукують поляка-злочинця

На Волині розшукують поляка-злочинця
Поліція розшукує мешканця Володимир-Волинського 59-річного Турчин Збігнєва – Станіслава.

Про це йдеться на сторінці відділення у Facebook.

Зазначається, що чоловік є уродженцем Республіки Польща Його розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
На Волині розшукують поляка-злочинця

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Теги: розшук, поляк
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