Волинь – в лідерах за газовими розрахунками

Волинь – друга в Україні за розрахунками за спожитий природний газ у 2018 році.Про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз»24 липня, під час селекторної наради під головуванням Віце-прем`єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України. Участь у нараді також взяв голова Волинської обласної державної адміністрації"Найбільш ефективно закриває борги Закарпатська область, це вже традиційно – 99%. На другому місці – Волинь – близько 78%, а на третьому – Черкаська область – 77%", - повідомивНаразі в області триває підготовка господарства до опалювального сезону 2018-2019 років. На Волині отримують послуги централізованого опалення 1624 багатоквартирних житлових будинки, що становить 41,1% від їх загальної кількості (3955 будинків). В інших житлових будинках експлуатуються автономні дахові котельні та індивідуальні квартирні системи опалення.Окрім того, за інформацією департаменту фінансів облдержадміністрації на 2018 рік затверджено субвенцію з державного бюджету на надання населенню пільг і житлових субсидій з оплати енергоносіїв і комунальних послуг у сумі 2 068,4 млн гривень.Зазначається, що підготовка ПАТ «Волиньгаз» та ПрАТ «Волиньобленерго» проходить в плановому режимі. Виконуються роботи відповідно до затверджених планів.