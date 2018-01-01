Луцька журналістка показала, як годують в обласній лікарні
Сьогодні, 21:49
Луцька журналістка Світлана Мех опублікувала світлину сніданку у Волинській обласній клінічній лікарні.
Про це йдеться в її дописі у соціальній мережі Facebook.
«Сніданок у Волинській обласній клінічній лікарні (розташована у Луцьку біля залізничного вокзалу) ... картопля ще стара ( зверніть увагу на колір!) і спред натомість масла... Як вам?» - зазначила Світлана Мех.
Вона опублікувала також світлину страв.
«Їсти це неможливо! Хворі переважно залишають на тарілках це вариво...», - додала згодом Мех.
Користувачі соцмережі висловили обурення харчуванням пацієнтів.
«На це й дивитись не можливо», - зауважила Світлана Черкес.
«Як можна хворих годувати спредом? Він же шкідливий для здоров’я», - додав Роман Мазурець.
«Недавно колєга лежала там же, та да, журбинка не те слово...» - зазначила Оксана Вашкевич.
«На харчування гривень 10 в день, щось приблизно таке. Зате люстра пафосна і двері дубові», - написала Лариса Андрійчук.
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Про це йдеться в її дописі у соціальній мережі Facebook.
«Сніданок у Волинській обласній клінічній лікарні (розташована у Луцьку біля залізничного вокзалу) ... картопля ще стара ( зверніть увагу на колір!) і спред натомість масла... Як вам?» - зазначила Світлана Мех.
Вона опублікувала також світлину страв.
«Їсти це неможливо! Хворі переважно залишають на тарілках це вариво...», - додала згодом Мех.
Користувачі соцмережі висловили обурення харчуванням пацієнтів.
«На це й дивитись не можливо», - зауважила Світлана Черкес.
«Як можна хворих годувати спредом? Він же шкідливий для здоров’я», - додав Роман Мазурець.
«Недавно колєга лежала там же, та да, журбинка не те слово...» - зазначила Оксана Вашкевич.
«На харчування гривень 10 в день, щось приблизно таке. Зате люстра пафосна і двері дубові», - написала Лариса Андрійчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Нє смєйте чипати святе.без мене все розрушиться.я даю вам і труд і піщу..а то що там знизу на.. Вам.хочете там бути?от такі коментарі зараз попруть..холуюіс..
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