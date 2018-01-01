Луцька журналістка показала, як годують в обласній лікарні

Луцька журналісткаопублікувала світлину сніданку у Волинській обласній клінічній лікарні.Про це йдеться в її дописі у соціальній мережі Facebook.«Сніданок у Волинській обласній клінічній лікарні (розташована у Луцьку біля залізничного вокзалу) ... картопля ще стара ( зверніть увагу на колір!) і спред натомість масла... Як вам?» - зазначила Світлана Мех.Вона опублікувала також світлину страв.«Їсти це неможливо! Хворі переважно залишають на тарілках це вариво...», - додала згодом Мех.Користувачі соцмережі висловили обурення харчуванням пацієнтів.«На це й дивитись не можливо», - зауважила«Як можна хворих годувати спредом? Він же шкідливий для здоров’я», - додав«Недавно колєга лежала там же, та да, журбинка не те слово...» - зазначила«На харчування гривень 10 в день, щось приблизно таке. Зате люстра пафосна і двері дубові», - написала