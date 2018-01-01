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Кабани-нелегали втікають до Євросоюзу: кумедне відео

Кабани-нелегали втікають до Євросоюзу: кумедне відео
У мережі опублікували курйозне відео, як чимала група диких кабанів перетинає кордон.

Про це йдеться на сторінці UAnimals у соціальній мережі Facebook.

«Втеча диких кабанів з Білорусі на територію Литви. Це відео опублікувала Державна прикордонна служба Литви», - йдеться в дописі до відеою



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Теги: курйоз
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