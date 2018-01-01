Кабани-нелегали втікають до Євросоюзу: кумедне відео





Про це йдеться на сторінці UAnimals у соціальній мережі Facebook.



«Втеча диких кабанів з Білорусі на територію Литви. Це відео опублікувала Державна прикордонна служба Литви», - йдеться в дописі до відеою







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували курйозне відео, як чимала група диких кабанів перетинає кордон.Про це йдеться на сторінці UAnimals у соціальній мережі Facebook.«Втеча диких кабанів з Білорусі на територію Литви. Це відео опублікувала Державна прикордонна служба Литви», - йдеться в дописі до відеою

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