Кабани-нелегали втікають до Євросоюзу: кумедне відео
Сьогодні, 01:39
У мережі опублікували курйозне відео, як чимала група диких кабанів перетинає кордон.
Про це йдеться на сторінці UAnimals у соціальній мережі Facebook.
«Втеча диких кабанів з Білорусі на територію Литви. Це відео опублікувала Державна прикордонна служба Литви», - йдеться в дописі до відеою
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Про це йдеться на сторінці UAnimals у соціальній мережі Facebook.
«Втеча диких кабанів з Білорусі на територію Литви. Це відео опублікувала Державна прикордонна служба Литви», - йдеться в дописі до відеою
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