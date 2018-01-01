На Рівненщині двоє зловмисників зв'язали і пограбували 89-річну бабусю

Поліцейські Рівненщини затримали зловмисників, які пограбували пенсіонерку.Так, 25 липня вночі двоє невідомих осіб проникли в будинок 89-річної жительки селища Млинів, побили її, забрали гроші та телефон, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські на місці події встановили, що двоє невідомих осіб, пошкодивши ломом віконну раму, проникли до будинку жительки села Охматків. Обоє почали наносити удари ногами та руками по всьому тілу літньої жінки, вимагаючи гроші. Не витримавши знущань, господиня зізналася, що зберігає кошти в одній із кімнат.Забравши 3500 гривень та мобільний телефон пенсіонерки, розбійники втекли. Потерпілій вони зв’язали клейкою стрічкою руки та ноги, наказавши сидіти тихо.Уночі 89-річна пенсіонерка зуміла дістатися кухні, де за допомогою ножа звільнися. Після цього пішла до сусідів і повідомила напад.Згодом правоохоронці встановили нападників. Ними виявилися 45-річний мешканець Житомирської області та його співмешканка, 42-річна жителька Хмельниччини."Після скоєного злочину вони пішки пішли до Демидівки, а звідти уранці маршруткою поїхали у Рівне. В одній із орендованих квартир оперативники затримали розбійників. У них вилучили частину викрадених грошей у сумі 2600 гривень та мобільний телефон пенсіонерки», — зазначив т.в.о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков.Обох зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Пенсіонерку доставили до лікарні, де медики діагностували у неї забої та садна тіла, а також перелом ребра. Після надання необхідної меддопомоги, жінку відпустили. Нині вона перебуває у родичів.