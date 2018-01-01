У центрі Луцька завалилося дерево. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



Злива почалася вранці 28 липня орієнтовно о 10 годині. Під час дощу одне дерево вирвало з корінням, і й воно впало на дорогу.



Як відомо, на Лесі Українки саме розчищали місця під деревами, бо вони були завалені камінням т сміттям. Тому довкола лип вичищали землю та обрізали деяке коріння. Коріння цього дерева теж обрізане.

Діаметр одного із обрізаних коренів не менше 10 сантиметрів.



Як стверджує працівник фірми, що проводить роботи на цій вулиці, обрізали тільки те коріння, яке заважало, і це не могло спричинити падіння. За його словами, під деревом просто було порожнина, яку під час зливи залило водою. Відтак потік води був таким сильним, що липа рухнула на бруківку.



Оскільки обрізали коріння й іншим деревам, то перехожі зауважують, що подібне може трапитися й з іншими липами.



Однак згодом працівники луцького комунального підприємства "Парки та сквери" прибрали липу, яка завалилася.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Лесі Українки під час зливи впало дерево.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Злива почалася вранці 28 липня орієнтовно о 10 годині. Під час дощу одне дерево вирвало з корінням, і й воно впало на дорогу.Як відомо, на Лесі Українки саме розчищали місця під деревами, бо вони були завалені камінням т сміттям. Тому довкола лип вичищали землю та обрізали деяке коріння. Коріння цього дерева теж обрізане.Діаметр одного із обрізаних коренів не менше 10 сантиметрів.Як стверджує працівник фірми, що проводить роботи на цій вулиці, обрізали тільки те коріння, яке заважало, і це не могло спричинити падіння. За його словами, під деревом просто було порожнина, яку під час зливи залило водою. Відтак потік води був таким сильним, що липа рухнула на бруківку.Оскільки обрізали коріння й іншим деревам, то перехожі зауважують, що подібне може трапитися й з іншими липами.Однак згодом працівники луцького комунального підприємства "Парки та сквери" прибрали липу, яка завалилася.

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