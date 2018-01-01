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За п’яний дебош у відділі поліції волинянин заплатить 10 тисяч штрафу

За п’яний дебош у відділі поліції волинянин заплатить 10 тисяч штрафу
У Локачах чоловік на п’яну голову вчиняв хуліганство у місцевому відділі поліції. За це він заплатить понад 10 тисяч гривень штрафу.

Відповідний вирок виніс днями Локачинський районний суд.

Відомо, що у лютому цього року п’яний чоловік влаштував дебош у відділі поліції: поводив себе агресивно, матюкав поліцейських та розбив двері. Щоправда, збитки, завдані відділу поліції, чоловік відшкодував.

Суд же призначив йому 10 200 гривень штрафу.

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Теги: дебош, суд, штраф
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