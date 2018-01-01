За п’яний дебош у відділі поліції волинянин заплатить 10 тисяч штрафу





Відповідний вирок виніс днями Локачинський районний суд.



Відомо, що у лютому цього року п’яний чоловік влаштував дебош у відділі поліції: поводив себе агресивно, матюкав поліцейських та розбив двері. Щоправда, збитки, завдані відділу поліції, чоловік відшкодував.



Суд же призначив йому 10 200 гривень штрафу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачах чоловік на п’яну голову вчиняв хуліганство у місцевому відділі поліції. За це він заплатить понад 10 тисяч гривень штрафу.Відповідний вирок виніс днями Локачинський районний суд.Відомо, що у лютому цього року п’яний чоловік влаштував дебош у відділі поліції: поводив себе агресивно, матюкав поліцейських та розбив двері. Щоправда, збитки, завдані відділу поліції, чоловік відшкодував.Суд же призначив йому 10 200 гривень штрафу.

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