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До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями

До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко обурився, що до нього на прийом приходять із дрібними скаргами на сусідів. Натомість немає часу вирішувати важливі питання.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

«Уявіть, щоб до губернатора Каліфорнії Шварценегера приходила бабуся і казала, що їй сусід заважає жити. У нас ідуть по радянській системі «до секретаря обкома партії». У нас немає обкомів. А йдуть сотні людей. Через них не можна проводити прийоми, де є глобальні питання. Сусідські відносини вирішують в судах», - наголосив Олександр Савченко.

Він додав, що з людьми потрібно проводити інформаційну роботу і вони повинні вміти себе захищати.

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Теги: Олександр Савченко, Каліфорнія, звернення
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