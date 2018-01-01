До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями

Голова Волинської ОДАобурився, що до нього на прийом приходять із дрібними скаргами на сусідів. Натомість немає часу вирішувати важливі питання.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.«Уявіть, щоб до губернатора Каліфорнії Шварценегера приходила бабуся і казала, що їй сусід заважає жити. У нас ідуть по радянській системі «до секретаря обкома партії». У нас немає обкомів. А йдуть сотні людей. Через них не можна проводити прийоми, де є глобальні питання. Сусідські відносини вирішують в судах», - наголосив Олександр Савченко.Він додав, що з людьми потрібно проводити інформаційну роботу і вони повинні вміти себе захищати.