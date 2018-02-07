ПриватБанк поновлює надання митних гарантій*

З 1 серпня 2018 року ПриватБанк поновлює надання фінансових (митних) гарантій у статусі гаранта Державної фіскальної служби України.Як повідомили у банку, фінансова гарантія надасть можливість суб'єктам ЗЕД швидше та дешевше отримувати забезпечення сплати митних платежів (мито, акциз та ПДВ), ніж альтернативні види гарантування, передбачені Митним кодексом України (з використання книжок МДП Carnet TIR і Carnet A.T.A.)Гарантуванню підлягають товари, що знаходяться в певному митному режимі (імпорт, транзит, реекспорт/реімпорт, тимчасовий ввіз/вивіз і т. ін.)Також ПриватБанк надає платіжні гарантії зі сплати розстроченого імпортного ПДВ згідно з «Порядком надання розстрочення сплати ПДВ та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання для власного виробництва на території України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 85 від 07.02.2018Платність за фінансовими та гарантіям розстрочки сплати ПДВ встановлена згідно зі стандартною тарифною сіткою з інших видів банківських гарантій. Для отримання гарантії клієнту необхідно подати заяву у Приват24/Послуги/Гарантії. Виберіть 1) «Гарантія виконання» та вкажіть “фінансова гарантія” - для фінансової або 2) “Гарантія платежу” - для гарантії сплати в розстрочку ПДВ.