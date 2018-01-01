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Луцькі школярі отримали презент від американських однолітків

Луцькі школярі отримали презент від американських однолітків
Учні луцької гімназії №21 отримали посилку від своїх однолітків з-за кордону – зі США.

Про це повідомляє 12 канал.

Україно-американський проект триває уже півтора роки. Лучани співпрацюють з учнями вищої школи Клайда Макфатера у місті Деві, штату Флорида.

Американські діти передали чимало інформаційних матеріалів про визначні культурні та розважальні місця штату Флорида. Зокрема про мис Канаверал, на якому розташований головний стартовий майданчик для американський космічних кораблів. Розповіли і про Діснейленд у Орландо.

Натомість американські школярі попросили надати більше інформації про Голодомор, аварію на ЧАЕС та здобуття Україною незалежності.



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Теги: діти, Луцьк
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