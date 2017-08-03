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У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі

У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
В селах Седлище та Підкормілля Любешівського району трапились дві пожежі: горіли господарські споруди.

Інцидент трапився вчора, 31 липня, в післяобідню пору, - пише газета Нове життя.

Причина загорань – удар блискавки. Окрім того, по цих же населених пунктах від сильних поривів вітру лежать повалені дерева та паркани.

Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.

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Теги: пожежа, блискавка
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