У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі





Інцидент трапився вчора, 31 липня, в післяобідню пору, - пише газета



Причина загорань – удар блискавки. Окрім того, по цих же населених пунктах від сильних поривів вітру лежать повалені дерева та паркани.



Нагадаємо, що на Волині

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