У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
В селах Седлище та Підкормілля Любешівського району трапились дві пожежі: горіли господарські споруди.
Інцидент трапився вчора, 31 липня, в післяобідню пору, - пише газета Нове життя.
Причина загорань – удар блискавки. Окрім того, по цих же населених пунктах від сильних поривів вітру лежать повалені дерева та паркани.
Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора, 31 липня, в післяобідню пору, - пише газета Нове життя.
Причина загорань – удар блискавки. Окрім того, по цих же населених пунктах від сильних поривів вітру лежать повалені дерева та паркани.
Нагадаємо, що на Волині через негоду без світла залишилися 22 населених пункта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські перевізники просять прискорити перевірку на дорогах
Сьогодні, 11:10
У Луцьку копи боротимуться з домашнім насильством
Сьогодні, 11:02
У двох селах на Волині через блискавку горіли будівлі
Сьогодні, 10:58
Савченко розповів, як карав учасників смертельних ДТП
Сьогодні, 10:53