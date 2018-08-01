В Україні почалося відключення аналогового телебачення





Про це «Петро Семерей.



Він уточнив, що вимкнено аналоговий сигнал усіх телеканалів, щодо яких прийняті рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про втрату чинності ліцензій на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. З частиною телеканалів Концерн РРТ встиг підписати додаткові угоди, з яких вилучено вимкнені передавачі, від частини телеканалів очікує отримати підписані угоди.



Поки що в Києві та Кіровоградській області продовжують роботу аналогові передавачі суспільних телеканалів і регіональних та місцевих мовників, що не мають цифрових ліцензій. У Києві: «UA: Перший», «2+2», «ПравдаТУТ», «ПлюсПлюс» і «Перший київський» (раніше мав назву «100+»). У Кіровоградській області: «UA: Перший», «Кіровоград», а також «2+2» у Кропивницькому (на базі ліцензії ТРК «Стимул») і Гайвороні.



Нагадаємо, згідно з ухваленим 13 червня рішенням уряду, 31 липня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення в Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року – по всій території України. Голова Нацради Юрій Артеменко вже неодноразово зауважував, що після вимкнення аналогового мовлення в Кіровоградській області можуть бути скориговані дії та строки вимкнення по решті території України



Напередодні ухвалення рішення уряду, 12 червня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду за участі керівників найбільших медіагруп, на якій досягли відповідних домовленостей про строки вимкнення аналогу. Володимир Гройсман попросив Нацраду невідкладно розглянути питання продовження строку дії ліцензій телеканалів на цифрове мовлення з огляду на відключення аналогового ТБ.



11 липня Нацрада продовжила ліцензії на цифрове ефірне мовлення в загальнонаціональних мультиплексах компанії «Зеонбуд» 24 загальнонаціональним телеканалам і відмовила в продовженні цифрових ліцензій двом загальнонаціональним каналам. Також Нацрада погодила постанову уряду про відключення аналогового ТБ 31 серпня (31 липня - в Києві та Кіровоградській області) та запропонувала до неї деякі доповнення.



18 липня Кабінет Міністрів ухвалив зміни до своєї постанови про вимкнення аналогового телебачення в Україні з 31 серпня (у Києві та Кіровоградській області – з 31 липня) щодо збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (зона ООС і на кордоні з Кримом).



Також готується ще один проект постанови про збереження аналогового мовлення місцевих і регіональних компаній без цифрових ліцензій, суспільного мовника, а також передавачів на кордоні з Російською Федерацією.



26 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про втрату чинності ліцензій 15 телеканалів на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області з 1 серпня.



31 липня гендиректор Концерну РРТ повідомив «Детектору медіа», що підписав розпорядження про вимкнення аналогових передавачів у Києві та Кіровоградській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опівночі в ніч з 31 липня на 1 серпня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув аналоговий сигнал 13 телеканалів у Києві та 14 телеканалів у Кіровоградській області.Про це « Детектору медіа » повідомив генеральний директор Концерну РРТВін уточнив, що вимкнено аналоговий сигнал усіх телеканалів, щодо яких прийняті рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про втрату чинності ліцензій на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області. З частиною телеканалів Концерн РРТ встиг підписати додаткові угоди, з яких вилучено вимкнені передавачі, від частини телеканалів очікує отримати підписані угоди.Поки що в Києві та Кіровоградській області продовжують роботу аналогові передавачі суспільних телеканалів і регіональних та місцевих мовників, що не мають цифрових ліцензій. У Києві: «UA: Перший», «2+2», «ПравдаТУТ», «ПлюсПлюс» і «Перший київський» (раніше мав назву «100+»). У Кіровоградській області: «UA: Перший», «Кіровоград», а також «2+2» у Кропивницькому (на базі ліцензії ТРК «Стимул») і Гайвороні.Нагадаємо, згідно з ухваленим 13 червня рішенням уряду, 31 липня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення в Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року – по всій території України. Голова Нацради Юрій Артеменко вже неодноразово зауважував, що після вимкнення аналогового мовлення в Кіровоградській області можуть бути скориговані дії та строки вимкнення по решті території УкраїниНапередодні ухвалення рішення уряду, 12 червня, прем’єр-міністрпровів нараду за участі керівників найбільших медіагруп, на якій досягли відповідних домовленостей про строки вимкнення аналогу. Володимир Гройсман попросив Нацраду невідкладно розглянути питання продовження строку дії ліцензій телеканалів на цифрове мовлення з огляду на відключення аналогового ТБ.11 липня Нацрада продовжила ліцензії на цифрове ефірне мовлення в загальнонаціональних мультиплексах компанії «Зеонбуд» 24 загальнонаціональним телеканалам і відмовила в продовженні цифрових ліцензій двом загальнонаціональним каналам. Також Нацрада погодила постанову уряду про відключення аналогового ТБ 31 серпня (31 липня - в Києві та Кіровоградській області) та запропонувала до неї деякі доповнення.18 липня Кабінет Міністрів ухвалив зміни до своєї постанови про вимкнення аналогового телебачення в Україні з 31 серпня (у Києві та Кіровоградській області – з 31 липня) щодо збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (зона ООС і на кордоні з Кримом).Також готується ще один проект постанови про збереження аналогового мовлення місцевих і регіональних компаній без цифрових ліцензій, суспільного мовника, а також передавачів на кордоні з Російською Федерацією.26 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про втрату чинності ліцензій 15 телеканалів на аналогове мовлення в Києві та Кіровоградській області з 1 серпня.31 липня гендиректор Концерну РРТ повідомив «Детектору медіа», що підписав розпорядження про вимкнення аналогових передавачів у Києві та Кіровоградській області.

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