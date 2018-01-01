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«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*

«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*
Ви ще не вирішили де сховатись від спеки та активно провести час?

Тоді вам до нас! Арена розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, запрошує на «Ульотний четвер».

Розваги на швидкість, естафети та подарунки.

Щочетверга, о 16:00.

Чекаємо професійних роллерів та новачків.

«Буде весело!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.
«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*

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Теги: ПортCity
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