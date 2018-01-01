«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*





Тоді вам до нас! Арена розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, запрошує на «Ульотний четвер».



Розваги на швидкість, естафети та подарунки.



Щочетверга, о 16:00.



Чекаємо професійних роллерів та новачків.



«Буде весело!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.



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