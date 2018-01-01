«Ульотний четвер» на арені розваг «GeneratorCity»*
Сьогодні, 12:09
Ви ще не вирішили де сховатись від спеки та активно провести час?
Тоді вам до нас! Арена розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, запрошує на «Ульотний четвер».
Розваги на швидкість, естафети та подарунки.
Щочетверга, о 16:00.
Чекаємо професійних роллерів та новачків.
«Буде весело!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.
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Тоді вам до нас! Арена розваг GeneratorCity, що в ТРЦ ПортCity, запрошує на «Ульотний четвер».
Розваги на швидкість, естафети та подарунки.
Щочетверга, о 16:00.
Чекаємо професійних роллерів та новачків.
«Буде весело!» – пишуть у прес-службі ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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