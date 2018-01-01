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Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО

Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО
Волинська поліція розшукує Ученко Ніну Степанівну, мешканку Володимира-Волинського.

Жінка – 10 липня 1972 року народження, - повідомили у прес-службі поліції ГУНП у Волинській області.

Волинянка ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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