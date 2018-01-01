Волинянку розшукують за крадіжку. ФОТО

Ученко Ніну Степанівну, мешканку Володимира-Волинського.



Жінка – 10 липня 1972 року народження, - повідомили у прес-службі поліції ГУНП у Волинській області.



Волинянка ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».



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