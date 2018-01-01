ПриватБанк запустив тестування нового Приват24 «для всіх»*

ПриватБанк запропонував користувачам веб-версії Приват24 долучитися до тестування нового покоління найпопулярнішого в країні інтернет-банку.Як повідомив керівник напрямку електронного бізнесу ПриватБанку, бета-Приват24 отримав абсолютно новий дизайн, став набагато зручнішим у використанні й доступний користувачам карток будь-якого банку світу, а не тільки ПриватБанку.«Новий Приват24 побудовано за принципом звичного супермаркету, а не банку – заходячи на сайт, можна набрати в кошик всі необхідні послуги та платежі, а завершити купівлі авторизацією на «касі», причому з картками будь-якого банку, – зазначив Сергій Харітіч. – Запрошуємо всіх користувачів увійти до команди тестувальників першого в Україні відкритого інтернет-банку та повідомляти нам про свої враження й побажання».Новий Приват24 працює за адресою https://next.privat24.ua/ і доступний користувачам карток будь-якого банку світу. Уже зараз без авторизації в новому Приват24 доступні перекази з картки на картку, поповнення мобільного телефону та комунальні платежі.Інші сервіси додаємо поступово протягом року.