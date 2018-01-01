Чому у Луцьку немає мера: думки відомих політиків. ФОТО





Перипетії навколо призначення виборів тривають давно і не дають конкретного пояснення, коли ж таки вони відбудуться. Більшість лучан не мають уявлення, чому досі місто живе без керівника. У політичних колах називають багато причин, звинувачуючи одне одного у навмисному затягуванні процесу, - пише



Пропонуємо вам почути пояснення від гостей ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.



1. АНДРІЙ САДОВИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛЬВОВА:



«Луцьк має мати легітимного мера! І це треба було зробити вже давно. Вже б і вибори мера відбулися, був би очільник міста і було б все нормально. Я розумію, що є політичні сили, які цього не хочуть. Тому треба проводити вибори. Має громада міста ухвалювати рішення, хто нею буде керувати. Один депутат має одну думку, інший - другу. Легітимний обраний міський голова має зовсім іншу силу і зовсім інші можливості».



2. АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАСНОВНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ "СВІДОМІ":



«Давайте розрізняти поняття тимчасовий керівник і постійний керівник. Дуже важливо розуміти, що людина, яка йде в мери, балотується на міського голову, вона усвідомлює те, що вона хоче бути міським головою. І несе весь тягар відповідальності міського голови. А людина, яка виконує обов'язки секретаря – це лише депутат, який обирався як депутат, він хотів бути депутатом. Безперечно, легітимно обраний мер, якому висловила довіру 200-тисячна громада – це зовсім інший щабель керівництва. Тому ми повинні сподіватися, що в нас найближчим часом з'явиться мер»



3. ІГОР ЛАПІН, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ:



«Передусім, якщо говорити про вибори мера, то я вважаю, що треба виходити з того, а кому вигідна така ситуація, яка є сьогодні? Мені абсолютно не вигідна. Тому що з перипетіями щодо виборів міського голови нема з ким говорити про 27 школу. Починали ми це з Романюком, продовжували з Поліщуком, потім - пан Пустовіт, потім міська рада вирішила відкликати гроші зі школи і в результаті ми її не здали. Мені краще, щоб був міський голова. Якщо говорити за політичну силу, яка сьогодні фактично контролює Луцьку міську раду. Я зацікавлений, щоб вибори були швидше. Якщо подивитись останнє голосування стосовно виборів міського голови у Луцьку, то фактично і БПП, і Народний Фронт, і Самопоміч – голосували всі, але була низька дисципліна в залі. Я, до прикладу, голосував, але декого не було в залі, тому забракло голосів. Поставили двічі на повторне голосування і двічі забракло голосів. Тому відложили на інший час».



4. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, УПОВНОВАЖЕНА З МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ:



«Не було кому голосувати. На роботу треба ходити. І виборці, будь ласка, проаналізуйте в 2019 році, хто і як ходив на роботу, хто і як працював. Я думаю, цікаво буде і по волинських депутатах також».



5. ІРИНА ЛУЦЕНКО, НАРОДНА ДЕПУТАТ УКРАЇНИ:



«Я думаю, що це питання пов'язане також і з президентськими виборами, і виборами до Верховної ради. Немає політичної волі, щоб проголосувати за це питання, воно постійно відкладається. До речі, це не тільки питання Волині, таке ж питання і на Сході України. Немає такої консолідації, і це говорить про те, що політична боротьба вже розпочалась, і в багатьох фракцій парламенту, передусім в опозиційних, є своє бачення тих кандидатур, які можуть бути представлені в переддень, передрік президентських і наступних парламентських виборів на ці посади. Я думаю, активнішу позицію повинні були зайняти депутати Верховної Ради саме вашого регіону. Я, до речі, не чую їхньої активної позиції зі сторони трибуни. Я думаю, якби вони були б активніші, то це питання можна було б виносити на розгляд Верховної Ради загалом, а не тільки постійного комітету».



6. ДЕНИС П'ЯТИГОРЕЦЬ, РАДНИК ГОЛОВИ ВОЛИНСЬКОЇ ОДА:



«Будь-яка людина, у якої будуть амбіції балотуватися на посаду голови Луцької міської ради, має розуміти, що вона мусить відповідати тим критеріям, яким відповідав Микола Ярославович Романюк».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцька вже більше року немає керівника.Перипетії навколо призначення виборів тривають давно і не дають конкретного пояснення, коли ж таки вони відбудуться. Більшість лучан не мають уявлення, чому досі місто живе без керівника. У політичних колах називають багато причин, звинувачуючи одне одного у навмисному затягуванні процесу, - пише Конкурент Пропонуємо вам почути пояснення від гостей ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.1., МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛЬВОВА:«Луцьк має мати легітимного мера! І це треба було зробити вже давно. Вже б і вибори мера відбулися, був би очільник міста і було б все нормально. Я розумію, що є політичні сили, які цього не хочуть. Тому треба проводити вибори. Має громада міста ухвалювати рішення, хто нею буде керувати. Один депутат має одну думку, інший - другу. Легітимний обраний міський голова має зовсім іншу силу і зовсім інші можливості».2., ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЗАСНОВНИК ГРОМАДЯНСЬКОГО РУХУ "СВІДОМІ":«Давайте розрізняти поняття тимчасовий керівник і постійний керівник. Дуже важливо розуміти, що людина, яка йде в мери, балотується на міського голову, вона усвідомлює те, що вона хоче бути міським головою. І несе весь тягар відповідальності міського голови. А людина, яка виконує обов'язки секретаря – це лише депутат, який обирався як депутат, він хотів бути депутатом. Безперечно, легітимно обраний мер, якому висловила довіру 200-тисячна громада – це зовсім інший щабель керівництва. Тому ми повинні сподіватися, що в нас найближчим часом з'явиться мер»3., НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ:«Передусім, якщо говорити про вибори мера, то я вважаю, що треба виходити з того, а кому вигідна така ситуація, яка є сьогодні? Мені абсолютно не вигідна. Тому що з перипетіями щодо виборів міського голови нема з ким говорити про 27 школу. Починали ми це з Романюком, продовжували з Поліщуком, потім - пан Пустовіт, потім міська рада вирішила відкликати гроші зі школи і в результаті ми її не здали. Мені краще, щоб був міський голова. Якщо говорити за політичну силу, яка сьогодні фактично контролює Луцьку міську раду. Я зацікавлений, щоб вибори були швидше. Якщо подивитись останнє голосування стосовно виборів міського голови у Луцьку, то фактично і БПП, і Народний Фронт, і Самопоміч – голосували всі, але була низька дисципліна в залі. Я, до прикладу, голосував, але декого не було в залі, тому забракло голосів. Поставили двічі на повторне голосування і двічі забракло голосів. Тому відложили на інший час».4., УПОВНОВАЖЕНА З МИРНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ:«Не було кому голосувати. На роботу треба ходити. І виборці, будь ласка, проаналізуйте в 2019 році, хто і як ходив на роботу, хто і як працював. Я думаю, цікаво буде і по волинських депутатах також».5., НАРОДНА ДЕПУТАТ УКРАЇНИ:«Я думаю, що це питання пов'язане також і з президентськими виборами, і виборами до Верховної ради. Немає політичної волі, щоб проголосувати за це питання, воно постійно відкладається. До речі, це не тільки питання Волині, таке ж питання і на Сході України. Немає такої консолідації, і це говорить про те, що політична боротьба вже розпочалась, і в багатьох фракцій парламенту, передусім в опозиційних, є своє бачення тих кандидатур, які можуть бути представлені в переддень, передрік президентських і наступних парламентських виборів на ці посади. Я думаю, активнішу позицію повинні були зайняти депутати Верховної Ради саме вашого регіону. Я, до речі, не чую їхньої активної позиції зі сторони трибуни. Я думаю, якби вони були б активніші, то це питання можна було б виносити на розгляд Верховної Ради загалом, а не тільки постійного комітету».6., РАДНИК ГОЛОВИ ВОЛИНСЬКОЇ ОДА:«Будь-яка людина, у якої будуть амбіції балотуватися на посаду голови Луцької міської ради, має розуміти, що вона мусить відповідати тим критеріям, яким відповідав Микола Ярославович Романюк».

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